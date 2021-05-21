Пять самых инфантильных знаков зодиака

Все жаждут беззаботного существования, но некоторые знаки зодиака постоянно избегают ответственности. Это Скорпионы, Львы, Стрельцы, Овны и Близнецы.

Дурачиться и ребячиться временами хорошо и полезно, но только не когда доходит до важных дел. Представители этих пяти созвездий наиболее склонны прятать голову в песок, рассказала главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор.

Скорпион

Они создают впечатление, что зрелые во всех смыслах этого слова. Скорпионы – знатные манипуляторы. Поэтому многое из того, что они делают, надо для собственной выгоды. Этот знак редко готов на самопожертвование.

Лев

Хотя у Львов и есть черты, отвечающие критериям зрелости, их самый большой недостаток в том, что они очень эгоистичны, хотя могут не признавать этого открыто. Еще они выставляют одни правила и требования для себя, и совершенно иные – для других.

Стрелец

Это большие дети. Стрельцы – глубоко интроспективный и философский знак зодиака. Однако этот знак страдает фобией к обязательствам, и делает все возможное, чтобы сберечь свою свободу. Стрельцы просто живут своей жизнью.

Овен

Один из наиболее важных аспектов зрелости – это осознание своего окружения и людей в нем, а Овен не обладает тактом. Нетерпеливость и агрессия – две центральные черты его личности.

Близнецы

Самый незрелый знак зодиака. Близнецы – это люди, которые не хотят взрослеть никогда. Они не особо любят обязательства, которые возникают во взрослой жизни, и стараются свести их к минимуму. То есть, активно избегают ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!