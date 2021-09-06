Пять самых хитрых знаков зодиака: знают, как получить желаемое

Если хитрость противопоставляется правде и искренности, то это, конечно, отрицательная черта. Однако бывают ситуации, когда без этого не обойтись: иногда схитрить - значит проявить житейскую мудрость, сохранить хорошие отношения, найти выход из сложной ситуации.

Астрологи издания Health is Choice отметили пять самых хитрых знаков зодиака. Узнайте, на что они способны и чего стоит ожидать при общении.

Телец

Склонность некоторых представителей этого знака к разным уловкам не вызывает сомнений. Они постоянно избегают ответа, а также склонны манипулировать как людьми, так и обстоятельствами. Тельцы пытаются вечно использовать свою хитрость, чтобы избежать конфликта или сгладить неприятную ситуацию.

Видео дня

Близнецы

Уроженцы этого знака настоящие мастера двойной игры и часто не обманывают, а просто не договаривают. Женщина-Близнецы может иметь два романа одновременно, и каждый из ее избранников будет уверен, что он единственный. При этом обмануть самих Близнецов практически невозможно.

Лев

Коварные Львы могут довольно легко обмануть других. Они могут говорить комплименты, чтобы заставить собеседника делать то, что им выгодно. Такое общение для них - это развлечение и игра, а не способ достижения цели.

Весы

Рожденные под этим знаком обладают острым и гибким умом. Они способны найти выход практически из любой ситуации, поэтому среди представителей этого знака так много юристов и адвокатов. Весы могут схитрить, чтобы произвести хорошее впечатление или сгладить конфликт.

Водолей

Чувственные Водолеи не склонны к лукавству, но иногда среди них встречаются люди, которые могут солгать и обмануть. В отношениях могут уклоняться и обманывать, но не потому что они самые хитрые, а просто потому, что не любят причинять боль другим.

Как сообщал OBOZREVATEL: