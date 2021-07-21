Пять самых харизматичных знаков зодиака: могут покорить с первой встречи

Харизму невозможно объяснить, ей нельзя научиться, это то, что у нас есть, чем мы обладаем. С помощью нее люди выделяются с общей массы и притягивает симпатию других.
Эма Фонтейн, астролог издания Аstrocenter составила рейтинг 5 самых харизматичных астрологических знаков. Узнайте, являетесь ли вы одним из них.
Овен
Представители этого знака имеют энергию, которая умеет оживлять толпу. Этот знак знает, как сделать веселую атмосферу и поднять настроение каждому. С такими людьми всегда можно хорошо провести время.
Телец
Уроженцы этого знака решительны, они никогда не отступят назад и смело идут к своей мечте. Харизма этого знака заключается в том, что они веселые, очаровательные и умеют расслабляться. Эти черты привлекают многих.
Близнецы
Рожденные под этим знаком очень общительны, поэтому им легко найти общий язык с собеседником. Они легко могут подобрать нужные слова, чтобы создать легкий и занимательный разговор.
Лев
Этот знак в глазах других сразу кажется авторитетным и уважающим. Но пообщавшись с этим знаком и узнав его лучше, понимаешь, что это добрые, нежные и приятные товарищи.
Скорпион
На этих представителей невозможно не обратить внимание. Они имеют способность очаровывать своей уверенностью в себе и самостоятельностью. Эти задатки привлекают интерес других.
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