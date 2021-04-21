Пять самых эмоциональных знаков зодиака

Некоторые знаки зодиака более склонны поддаваться своим чувствам и выражать их гораздо чаще и сильнее, чем другие. В пятерку самых эмоциональных входят Рыбы, Раки, Весы, Близнецы и Девы.

Каким переживаниям поддаются представители разных созвездий, рассказала главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор.

"Если одни ситуации, кажется, задевают вас больше, чем другие, то вы потенциально можете быть одним из самых эмоциональных знаков. Вы не поверите, но такое чувство характерно не только для интровертированных знаков зодиака", – отметила она.

Рыбы

Самый эмоциональный знак зодиака. Рыбы, как правило, испытывают эмоции гораздо глубже, чем другие знаки зодиака. Они сострадательны и очень заботятся о своих близких, что объясняет, почему они так легко расстраиваются из-за поведения окружающих.

Рак

Очень чувствительная личность. Рак является чрезвычайно эмоциональным и не стесняется выражать свои чувства. Интересно, что их проявления могут казаться жестче, чем все обстоит на самом деле.

Весы

Они хорошо известны своей высокой чувствительностью. Их решения в значительной степени влияют на чувства.

Близнецы

Часто встревожены, когда они чувствуют себя мишенью или попадают под чьи-то нападки. Они не привыкли сдерживать свои чувства. Если что-то станет известно Близнецам, скоро об этом узнают все окружающие.

Дева

Является очень чувствительны и наблюдательной, то есть, она действительно может чувствовать настроения и флюиды вокруг. Дева часто позволяет эмоциям накапливаться внутри. Когда их становится слишком много, представители этого знака зодиака начинаются разрушаться изнутри.

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