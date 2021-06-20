Пять самых чувствительных знаков зодиака

Никто не идеален, но у Раков, Рыб, Скорпионов, Львов и Овнов эмоции часто берут верх над разумом. Они входят в пятерку самых чувствительных знаков зодиака.

Чувствительные люди ощущают вещи глубже, чем другие, и часто более эмоционально реагируют на определенные ситуации. Они также нередко бывают обидчивыми и внимательно относятся к деталям, не важным для других. Об этом рассказала главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор.

Овен

Эти люди чрезвычайно обидчивы, импульсивны и нервничают по любому поводу. Они могут резко поменять настроение в течение дня. Если вы не согласны с Овном, честно ему все расскажите. Овен ценит людей, которые сразу переходят к делу.

Лев

Очень обидчивый. Когда такой человек чувствует, что на него нападают, может высказать все, не перебирая словами. Чтобы успокоить Льва, купите ему выпить!

Скорпион

Может взорваться в любой момент! Скорпионы загадочные, и когда им больно, то они пытаются похоронить свои чувства. Но легко могут выйти из себя, если зайти слишком далеко. Успокойте Скорпиона и не проявляйте неприязни.

Рыбы

Эмоциональные личности. Когда их чувства задеты, Рыбы склонны жаловаться и даже могут лить слезы. Пытаясь помириться с Рыбами, не бросайте их. Часто они хотят просто хотят посидеть рядом в тишине.

Рак

Самый гиперчувствительный из всех знаков зодиака. Когда Раки чувствуют, что на них нападают, то будут дуться, как большие дети. А потом еще и очень плохо себя чувствовать из-за своих же действий. Когда возникают споры, не оставляйте Рака в покое, потому что он обязательно что-то додумает. Чтобы Рак простил вас, проявите к нему немного любви и привязанности.

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