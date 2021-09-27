Пять пар по знаку зодиака, которым суждено быть вместе: астрологи раскрыли их секрет
Есть пары, которые не могут ужиться, несмотря на любовь друг к другу. А есть и те, которые имеют большие шансы на счастливый союз. Им просто предназначено быть вместе.
Астрологи издания Donnamoderna определили пять пар по знаку зодиака, которым суждено быть вместе. Узнайте, в чем секрет их счастливых отношений.
Лев и Стрелец
В хорошем смысле это взрывоопасная пара. Оба знака очень страстные, поэтому способны поддерживать пламя в отношениях. Еще одна общая черта между Львом и Стрельцом заключается в том, что они не относятся к вещам слишком серьезно.
Водолей и Весы
Этим знакам присуще чувство свободы и решимость. Это заставляет их выходить за установленные рамки. Водолеи и Весы не останавливаются перед трудностями, с которыми могут столкнуться. Водолей чрезвычайно умен, а Весы полны изобретательности.
Рак и Телец
Раки часто нерешительны и чувствуют себя неподготовленными к определенным жизненным ситуациям. Следовательно, они могут найти в себе силы, если рядом с ними будет сильный и решительный знак, такой как Телец. Он, обладающий высокой рациональностью, всегда готов решительно защищать близких. Телец может найти утешение в покое и умиротворении Рака. Эти качества двух партнеров объединяют их и делают идеальными друг для друга.
Дева и Козерог
Дева и Козерог являются одной из самых прочных пар среди астрологических знаков зодиака. Девы стремятся к совершенству и правильности в каждом своем поступке, а рожденные под знаком Козерога всегда стараются достичь любой цели в жизни благодаря целеустремленности. Они всегда готовы поддержать друг друга, поэтому предрасположены встречать даже самые трудные жизненные события вместе, никогда не расставаясь.
Рыбы и Скорпион
Оба, на самом деле, обладают особой чувствительностью, которая характеризует их личности и отличает от других. Скорпион настоящий мечтатель и романтик, что очень привлекает Рыб, поэтому они могут образовать сильную и страстную пару, способную противостоять препятствиям.
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