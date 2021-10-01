Пять мужчин по знаку зодиака очень требовательны в отношениях: это может все испортить

Есть мужчины, которые редко влюбляются, потому что очень придирчивы, недоверчивы в отношениях. Для них карьера важнее чувств, поэтому необходимо проявить настойчивость, чтобы получить их доверие и любовь.

Астрологи издания Ultimora назвали пять мужчин по знаку зодиака, которые очень требовательны к своей половинке. Их поведение может разрушить любовные отношения.

Козерог

Представителям этого знака тяжело влюбиться. Они строят вокруг себя настоящую броню, чтобы защитить себя от чувств и любых разочарований, которые может вызвать любовь. Поэтому нелегко проникнуть в их сердца, и для этого необходимо дать им почувствовать себя любимыми и ценными.

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Скорпион

Уроженцы этого знака имеют сложный характер. Они любят окружать себя умными женщинами, которые способны терпеть их болезненную ревность.

Водолей

Рожденные в этом созвездии нестандартны, креативны, поэтому они не влюбляются легко. К тому же Водолеи почти всегда чувствуют себя некомфортно с людьми и вряд ли окажутся очень общительными.

Рыбы

Мечтательные Рыбы живут в идеальном мире, поэтому когда они сталкиваются с реальностью, часто разочаровываются. Мужчины этого знака всегда ожидают слишком многого от своего партнера, и им тяжело создать прочные отношения.

Рак

Мужчины-Раки неуверенны и часто сомневаются в себе и своих способностях, поэтому им нужны женщины, которые будут терпеливыми, способными выслушать их и помочь преодолеть страхи и неуверенность.

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