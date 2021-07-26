Пять гурманов по знаку зодиака: любят поесть и не признают диет

Вы замечали, что одни люди не могут жить без вкусной еды и много едят, а другие совершенно равнодушны к сладостям? На предпочтения в еде влияют многие факторы, в том числе и знак зодиака.

Эксперты по звездам издания Fabiosa выделили 5 гурманов, которые любят поесть. Узнайте, кто самый большой гурман среди астрологических знаков.

Скорпион

У Скорпионов всегда был хороший аппетит. Если вы встретите голодного уроженца этого знака, не медлите, бегите прочь. Голодный Скорпион - сердитый Скорпион. Несмотря на то, что они одержимы желанием поесть, они не будут набивать желудок чем-либо.

Рак

Рожденные под этим знаком известны своими кулинарными способностями. Они любят домашние блюда и всегда покупают дорогие, качественные товары. Иногда они так любят поесть, что им становится трудно дышать, чаще всего, когда нервничают или напуганы.

Телец

Люди этого знака любят домашнюю еду, даже если не прочь попробовать экзотические блюда. Они всегда будут рассказывать о своих блюдах, рецептах. Слабыми сторонами являются выпечка и хлеб. Диета для них пытка, а приготовление пищи - сплошное удовольствие.

Лев

Представители этого знака любят есть в дорогих ресторанах, когда могут себе это позволить. Однако, если эти люди ждут гостей, будьте уверены, что стол будет щедрым и полным. Львы обращают внимание не только на количество еды, но и на ее качество.

Стрелец

Уроженцы этого знака никогда не откажутся от хорошей еды. Иногда они едят так, будто это их последний прием пищи. Однако бывает и так, что они забывают поесть и целый день голодают. Стрельцы склонны есть острую пищу и десерты. Все зависит от их настроения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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