5 главных транжир по знаку зодиака

Тратить деньги можно не только с удовольствием, но и с умом. Однако Овны, Раки, Львы, Весы и Скорпионы не привыкли подавляться своего внутреннего шопоголика.

То, как человек расходует кровные, может многое сказать о том, под каким созвездием он родился. Самых расточительных назвала главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор.

Овен

Импульсивный транжира. Ему нравится наслаждаться жизнью в полной мере, поэтому деньги зарабатываются на расходы. Тем более, делая покупки он помогаете экономике! Овен часто спонтанного покупаете вещи, которые бросаются в глаза, но совершенно бесполезны.

Рак

Ему следует избегать торговых центров любой ценой. Рак известен своей способностью дуться, если попадется вещь, которая не по карману. Хотя обычно сам же не способен сдержаться и не покупать все подряд.

Лев

Буквально одержим одеждой. Льву нужно хвастаться тем, что у него есть в гардеробе. Он хочет быть самыми модными и лучше всех одетым среди друзей. Лев любит блестящие вещи и ему трудно сказать "нет" чему-то, что привлекает их внимание. Постоянно испытывает потребность выделиться и быть замеченным.

Весы

Хотели бы быть богатыми и покупать себе все, что захочется. Они любят предметы роскоши, одежду и украшения. Независимо от цены, Весы без колебаний купят то, что им нравится, даже если придется взять кредит.

Скорпион

Способен с легкостью потратить месячный бюджет за один раз. Скорпион любит риск, чтобы чувствовать себя живыми. Это объясняет, почему он слишком опрометчиво обращается со своими деньгами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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