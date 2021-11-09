Путешествие, приятные новости или удачная сделка: гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака
Львы могут отправиться в решающее путешествие, а Овнам следует быть внимательными в пути. Близнецы получат важное и ожидаемое сообщение о деньгах или ценностях, а Козероги реализуют удачную сделку.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 9 ноября. Что ждет вас, читайте дальше.
Овен
День обещает быть очень активным и динамичным, когда все вокруг вас бурлит и пенится, словно испытывает вас на крепость. Особенно будьте внимательны в пути, поскольку увеличивается вероятность попасть в ДТП.
Телец
Возможны столкновения и провокации вокруг вопросов справедливости и честности, и здесь лучше соблюдать правила и законы, быть осторожными, особенно если вам предлагают что-то очень заманчивое, но не очень честное.
Близнецы
Получаете чрезвычайно приятные новости, важное сообщение, касающееся денег или ценностей, бизнеса или недвижимости, которого вы ждали уже долгое время, может даже уже и не надеялись его получить.
Рак
Кажется, вы сейчас находитесь на пороге больших перемен, но пока притихли и не можете сделать шаг – боитесь сделать что-то не так, поэтому не придумали ничего другого как впасть в спячку, чтобы вас никто не трогал.
Лев
Этот день может стать началом путешествия, переезда, словом, какой-то очень важной дороги, которая может многое изменить в вашей жизни. Но лучше все же с легкостью относиться ко всем этим перемещениям и не зацикливаться на затруднениях.
Дева
Вы сейчас очень активны, причем работаете в разных направлениях, в разных областях, и везде стремитесь достичь совершенства и опередить конкурентов. Сосредоточьтесь на чем-то одном, потому что вам сегодня будет достаточно сложно уместиться на нескольких стульях.
Весы
Что бы вокруг ни происходило, ваше спокойствие и равновесие сегодня помогут вам справиться с любыми ситуациями. Причем, вы на это не тратите какие-то невероятные усилия, просто спокойно выполняете ежедневную рутину – и все складывается наилучшим образом.
Скорпион
Дадут о себе знать какие-нибудь давние знакомые или родственники, будьте готовы к тому, что может понадобиться ваша помощь. Не спешите соглашаться, но и не отказывайте, просто учтите, не противоречит ли это вашим интересам.
Стрелец
О вашей решимости сегодня можно будет сочинять поэмы, ведь вы сейчас проявляете свои лучшие черты лидера, показывая своему ближнему кругу пример смелости и самоотверженности.
Козерог
То, что вы задумали со своими коллегами или приятелями, сегодня может неожиданно реализоваться, причем это будет очень быстрая и удачная сделка, что принесет вам невероятный финансовый успех, еще и немного славы.
Водолей
Этот день будет чрезвычайно нагруженным - с раннего утра и до поздней ночи вы работаете, может даже забывая о еде и передышке. Впрочем, кажется, вы даже соскучились по такой напряженной работе.
Рыбы
Финансирование может значительно улучшиться, независимо от того, чем вы занимаетесь и как раньше обстояли дела в этом направлении. Возможно, кто-то вдруг решит проявить благотворительность по отношению к вам.
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