Путешествие, приятные новости или удачная сделка: гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака

Львы могут отправиться в решающее путешествие, а Овнам следует быть внимательными в пути. Близнецы получат важное и ожидаемое сообщение о деньгах или ценностях, а Козероги реализуют удачную сделку.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 9 ноября. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

День обещает быть очень активным и динамичным, когда все вокруг вас бурлит и пенится, словно испытывает вас на крепость. Особенно будьте внимательны в пути, поскольку увеличивается вероятность попасть в ДТП.

Телец

Возможны столкновения и провокации вокруг вопросов справедливости и честности, и здесь лучше соблюдать правила и законы, быть осторожными, особенно если вам предлагают что-то очень заманчивое, но не очень честное.

Видео дня

Близнецы

Получаете чрезвычайно приятные новости, важное сообщение, касающееся денег или ценностей, бизнеса или недвижимости, которого вы ждали уже долгое время, может даже уже и не надеялись его получить.

Рак

Кажется, вы сейчас находитесь на пороге больших перемен, но пока притихли и не можете сделать шаг – боитесь сделать что-то не так, поэтому не придумали ничего другого как впасть в спячку, чтобы вас никто не трогал.

Лев

Этот день может стать началом путешествия, переезда, словом, какой-то очень важной дороги, которая может многое изменить в вашей жизни. Но лучше все же с легкостью относиться ко всем этим перемещениям и не зацикливаться на затруднениях.

Дева

Вы сейчас очень активны, причем работаете в разных направлениях, в разных областях, и везде стремитесь достичь совершенства и опередить конкурентов. Сосредоточьтесь на чем-то одном, потому что вам сегодня будет достаточно сложно уместиться на нескольких стульях.

Весы

Что бы вокруг ни происходило, ваше спокойствие и равновесие сегодня помогут вам справиться с любыми ситуациями. Причем, вы на это не тратите какие-то невероятные усилия, просто спокойно выполняете ежедневную рутину – и все складывается наилучшим образом.

Скорпион

Дадут о себе знать какие-нибудь давние знакомые или родственники, будьте готовы к тому, что может понадобиться ваша помощь. Не спешите соглашаться, но и не отказывайте, просто учтите, не противоречит ли это вашим интересам.

Стрелец

О вашей решимости сегодня можно будет сочинять поэмы, ведь вы сейчас проявляете свои лучшие черты лидера, показывая своему ближнему кругу пример смелости и самоотверженности.

Козерог

То, что вы задумали со своими коллегами или приятелями, сегодня может неожиданно реализоваться, причем это будет очень быстрая и удачная сделка, что принесет вам невероятный финансовый успех, еще и немного славы.

Водолей

Этот день будет чрезвычайно нагруженным - с раннего утра и до поздней ночи вы работаете, может даже забывая о еде и передышке. Впрочем, кажется, вы даже соскучились по такой напряженной работе.

Рыбы

Финансирование может значительно улучшиться, независимо от того, чем вы занимаетесь и как раньше обстояли дела в этом направлении. Возможно, кто-то вдруг решит проявить благотворительность по отношению к вам.

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