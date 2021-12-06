Пустые обещания политиков и банкротства: гороскоп для Украины на 6-12 декабря

Политики будут снова давать пустые обещания, а в обществе будет расти напряжение. В экономике возможны банкротства предприятий, а с ними и безработица.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для Украины на картах таро на 6-12 декабря. Детальнее читайте дальше.

Общество. Общее напряжение растет. Возможны какие-то решительные и даже агрессивные действия масс, сопротивление, выступления, создается впечатление, что люди просыпаются от оцепенения и начинают что-то делать.

Политика. Сейчас политики выглядят очень слабыми, что бы они при этом ни говорили и какие бы золотые горы ни обещали, за этими обещаниями ничего не стоит, только желание из последних сил продержаться подольше. Поэтому будут хитрить и многое обещать.

Видео дня

Экономика. Возможен разрыв экономических связей, многие отказываются от обязательств, растет количество банкротств, а с ними и безработица, предприятия просто закрываются.

Как сообщал OBOZREVATEL: