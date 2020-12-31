"Начинается новая эра": астролог рассказала, чего ждать от 2021 года

Практикующий астролог-консультант София Савич рассказала о том, как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь, спасать людей от смерти и чего ждать от следующего 2021 года.

София Савич, которая практикует европейскую астрологию более 10 лет, рассказала в интервью о своем опыте чтения "жизнеописаний" разных людей. Почему все случайности не случайны, как остановить рак и почему люди интересуются датой смерти – читайте в эксклюзивном материале OBOZREVATEL.

– Как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь именно с астрологической точки зрения, чтобы звезды услышали и все сбывалось?

– Формулировки должны быть положительные и касаться своей жизни. Такой индивидуализм. Не нужно загадывать за детей, мужа и родителей. Они должны конкретно касаться личности. Самое важное – это загадывать с формулировкой "я хочу", утвердительно и либо в настоящем, либо в прошедшем времени.

Небесные светила. pexels.com

Но с астрологической точки зрения Новый год, который мы празднуем первого января, не имеет такого влияния и магического действия, астрологической ценности. Это просто такой день. Единственное, что хорошо – это то, что солнце проходит королевский одиннадцатый градус Козерога, и этот день чрезвычайно благоприятен для планирования. Поэтому я не так призываю в новогоднюю ночь загадывать желания, как обязательно 31-го вечером и 1 января садиться и писать планы на год.

– А как правильно строить планы на год?

– Также в утвердительной форме: "я хочу", "у меня есть", "это реализовалось так-то так-то" и тому подобное. И самое важное при любом планировании – находиться в хорошем настроении, психологическом подъеме. При планировании я рекомендую загадывать правдоподобные желания. Например, не миллиард долларов себе заказывать, а повышение доходов в 2021 году на 30%. То есть, то, что вкладывается в голову как реальное.

Полная Луна. pexels.com

– Могут все случайности, которые происходят с людьми, быть обусловлены звездами? Ведь астрология в какой-то степени может знать будущее.

Я, как наблюдатель за звездами и людьми, скажу, что случайного ничего нет в этом мире. То есть все действительно спланировано. И есть такое в Библии, что без ведома Господа и волосок с человека не упадет. Тем более, не происходят какие-то значимые события, встречи с людьми, какие-то аварии и тому подобное. Я могу объяснить это тем, что наша Вселенная – это большой механизм, а наш Создатель – это программист, который написал такую совершенную программу, позволяющую контролировать каждое живое и неживое существо. Все, что есть на земле, имеет свой гороскоп, и определенную жизнь, с ним что-то будет происходить. И вот наш этот гороскоп – это компьютер, у которого задана программа, если вы меня понимаете.

Гороскоп. pixabay.com

– Вроде понимаю. А мы можем что-то изменить в этой "программе"?

Мы движемся по заданному маршруту. Да, у человека есть выбор, но от выбора зависит только качество этого маршрута. Иначе говоря, мы можем прожить любую ситуацию на низких вибрациях, а можем выходить на все более высокие уровни.

– А если человек узнал, что его ждет в будущем что-то неприятное, можно изменить судьбу?

– По сути, астрология и является той наукой. Вот я предупреждаю, что у вас в такой-то период могут быть какие-то неприятности и подсказываю, каких сфер они могут коснуться. Конечно, человек будет проживать какой-то кризис, но его объем может уменьшиться. То есть, это неполное банкротство или вопрос по здоровью. Например, если я предупреждаю о возможных проблемах со спиной, человек бережет себя больше. Просто можно так уменьшить удар.

Карта звездного неба. pixabay.com

– А можно предсказать рак? Вот человек узнал свой гороскоп и пошел делать полную диагностику тела. Были такие случаи, что гороскоп спасал жизни?

– Да, были случаи. Я больше скажу, что такие болезни сложные, как сахарный диабет, рак и тому подобное, вообще видно в гороскопе человека. В нем также прописано здоровье человека. Астролог не имеет права говорить человеку, когда он умрет, но имеет право сказать, на что обратить внимание в жизни своей, на какие органы тела. Онкология прописана, и есть показатели на нее, и можно остановить на ранних стадиях благодаря диагностике.

– А многие клиенты пытаются узнать свою дату смерти?

– Спрашивают люди, но есть в астрологии заповеди, по которым это – табу. Нельзя говорить людям дату смерти. И добавлю, что психически здоровый человек обычно об этом не спрашивает. Как правило, это люди, у которых есть какие-то расстройства с гормонами, чувство тревоги, психические депрессивные состояния. Поэтому они о таком спрашивают.

Астрологическая карта. pixabay.com

– Вы делаете прогнозы учитывая дату рождения, а не зачатия. Могут быть неверными прогнозы, если человек родился "не в свое время", то есть задержался или родился раньше срока?

– Да, смотрите. Любой гороскоп, даже если у вас есть бирочное время, которое вы получили в роддоме, все равно требует ректификации. Потому что это мы, люди, здесь считаем время и как-то записываем, а для Вселенной возможно вы действительно родились на 10 минут раньше или на 10 минут позже. Считается, что каждые 4 минуты на небе меняется картинка, а каждый градус погрешности в гороскопе – а их там 360 – это год погрешности в прогностике.

Созвездия. pixabay.com

– А как астрологи проводят ректификацию?

– С человеком проводится диалог и записывается хронология жизни: когда состоялась женитьба, родились дети и т.п. детей. Если кто-то, например, потерял близких, это тоже фиксируется и по этим данным ректифицируется – будто мы отматываем время назад, до момента рождения человека. Считается, что время зачатия тоже закладывается в гороскопе, о котором нам вообще неизвестно. Это идеальный проект жизни человека. Но когда мы делаем проект по ремонту или когда начинаем вышивать по схеме, у нас всегда будут ошибки. И так же и здесь. Когда человек рождается, то получает второй гороскоп с учетом всех погрешностей и исправлений.

– А можно так спланировать беременность, чтобы "запрограммировать" идеальный проект жизни своего ребенка?

– Да, можно. Астролог смотрит в гороскоп женщины и видит лучшее время для зачатия, вынашивания, рождения ребенка. Больше всего это видно именно по женскому гороскопу. Поскольку у женщин происходят большие изменения, они рожают, потом еще ухаживают за детьми. И конечно, есть благоприятные времена для зачатия, а есть и не очень.

– А были такие случаи в вашем опыте, когда астрология помогала появиться на свет новому человеку?

– Одна из первых моих консультаций в жизни была по вопросу детей. Ко мне обратилась женщина, у которой было несколько выкидышей между третьей и четвертой беременностью. И я подсказала ей лучшее время для зачатия того года, и у нее действительно через 9 месяцев родился мальчик.

Созвездия. pixabay.com

– 2020-й был сложным для всех жителей планеты. Будет ли следующий год лучшим и что вообще ждать в 2021 году?

– В 2020 году вообще можно было ожидать начало Третьей мировой войны. То есть мы обошлись даже очень малой кровью. Всегда лучше плохой мир, чем хорошая война. И 2021-й все равно будет тянуть шлейф энергии с 2020-го. Но здесь начинается новая эра – Водолея, когда разгонятся цифровые технологии, интернет, онлайн-обучение. Значит надо быть готовым к новым реалиям, к новому будущему.

– Какой один совет можете дать всем знакам зодиака на следующий год?

– Не надо держаться за старое.

Как сообщал OBOZREVATEL, таролог предупредила о новом Майдане и смене власти в 2021 году. По словам прогнозиста Ольга Соломки, наступающий год будет не менее сложным для Украины, чем был 2020-й. Экономику ожидают значительные трансформации, а общество будет протестовать и устраивать митинги.