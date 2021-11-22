Проверки бизнеса и ограничение прав: гороскоп для Украины на 22-28 ноября
В сфере экономики могут начаться проверки бизнеса, а предприниматели будут отстаивать свои права. Политики и дальше будут ограничивать права людей. Общество же в свою очередь не будет возмущаться, потому что не дошло до точки кипения.
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Общество. Все еще находятся в ожидании лучших времен или решения каких-то проблем, но сейчас не следует ожидать острых выступлений или какого-то возмущения, потому что люди еще не дошли до точки кипения, и есть еще недвусмысленные сигналы от власти.
Политика. Мы можем наблюдать за проявлениями силы, которую будут демонстрировать политики. И это будут какие-то пока символические акты, новые постановления и решения, которые и дальше ограничивают в правах и загоняют в состояние тревоги за будущее.
Экономика. Покоя не ждать - начинается какое-то движение и борьба, активизируются проверки, а предприниматели пытаются бороться за место под солнцем и отстаивать свои права.
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