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Гороскоп здоровья для всех знаков на январь: кому нужно больше отдыхать

3.1т
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В январе 2021 года Овны, Тельцы и Скорпионы могут почувствовать недомогания – им лучше провести время дома и отдохнуть. Раков проблемы со здоровьем обойдут, а Козерогам стоит занятся физическими нагрузками.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз здоровья на картах Таро для всех знаков зодиака на январь.

Овен

Есть шансы просидеть целый месяц дома. То ли из-за объявленного карантина, то ли из-за самоизоляции или незначительного недомогания. Но вам действительно сейчас лучше провести время дома, чем куда-то ходить.

Телец

Если и случится какая-то болячка, то она может быть незначительной, или какой-то детской типа ветрянки, или обостриться что-то давнее, из далекого прошлого, о чем вы уже и думать забыли.

Близнецы

Чувствуете себя достаточно сильными и здоровыми, иммунитет у вас сейчас достаточно мощный и преодолеет любых злоумышленников. Поэтому берегите его, лишний раз не испытывайте, а еще закаливайтесь и ведите здоровый образ жизни.

Рак

Вас обходят любые проблемы со здоровьем, потому что вы сейчас – просто счастливчик, и из-за вашего приподнятого настроения любые болезни просто отскакивают. А еще у вас сейчас очень низкие шансы вообще попасть впросак со здоровьем.

Лев

Больше отдыхайте и все будет хорошо. Вам сейчас лучше побыть где-то на курорте, в теплых краях, или просто в санатории провести время, чтобы ни о чем не беспокоиться и пройти все оздоровительные процедуры.

Дева

Выполняйте все запланированные процедуры и манипуляции, которые считаете нужным, и на которые хватит денег. Потому что это сейчас для вас очень важно, чтобы и время продуктивно провести, и здоровье поддержать.

Весы

Умственная деятельность у вас особенно активна, поэтому есть вероятность слишком перегрузить голову, а потом мучаться от головных болей и слабости. Поэтому давайте себе и мозгам передышку, хотя бы время от времени.

Скорпион

Организм сейчас нуждается в защите, это касается как равномерного распределения физических и умственных нагрузок, так и здорового питания, а еще закаливания, вакцинации и других превентивных мер.

Стрелец

Будьте внимательны к той информации, что сейчас к вам проходит, и что касается здоровья. Ведь вы можете что-то не то услышать, не так понять, что-то додумать, а потом пытаться воплотить это на собственном опыте. И такие эксперименты могут быть опасными.

Козерог

Лучшее, что вы сейчас можете сделать для себя – это привести себя в максимально продуктивное состояние, в том числе и через упражнения, бег, плавание, закаливание. Словом, посвятите время спорту или любым движениям.

Водолей

Избегайте скопления людей, и не только из-за возможности заразиться, но и потому, что вам сейчас не слишком нужны вся эта пустая болтовня. Поэтому ограничьте общение до необходимого минимума.

Рыбы

Будьте осторожны в дороге и в любых передвижениях, собирайте на всякий случай небольшую аптечку и держите заряженным телефон, когда куда-то собираетесь, потому что есть вероятность попасть в опасную ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

  • Также таролог рассказала, что 2021 у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

  • Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

  • Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

  • Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

  • Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановлении задач, планировании и работе.

  • Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021-ом необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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