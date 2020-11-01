Гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на ноябрь: на что обратить внимание

В ноябре Овнам, Весам и Водолеям стоит поберечь свое здоровье, в то время, как Близнецы, Львы и Стрельцы существенных проблем не почувствуют.

Прогнозист-таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозом по здоровью по картам Таро для всех знаков зодиака на ноябрь.

Овен

Состояние организма на грани, возможно, вы и сами не решили – или вам заболеть, или здоровыми быть, или уже вылечились, или еще немного поваляться. Словом, какая-то неуверенность, колебания. Поэтому лучше уж отдохните и придите в себя.

Телец

Увеличивается ответственность за себя и за свое окружение. Вы вполне понимаете, что именно от вас зависит и ваше состояние, и здоровье ваших близких, и действуете соответственно – иногда включая начальника и командуя. Иногда без этого не обойтись.

Близнецы

Спокойствие и целибат – это сейчас не про вас, потому что больше похоже на полный "селебрейт", то есть настроение приподнятое, вам хочется радоваться и праздновать. А значит все болезни сейчас вас обходят дальними огородами, чтобы вы ненароком не втянули их в свои развлечения.

Рак

Здоровье лишний раз не тревожит, поскольку вы очень внимательны к своему организму, умеете прислушиваться и ловить малейшие сигналы о проблемах, и тут же их устранять. Вы настолько продвинуты, что еще и других можете научить так заботиться о себе

Лев

Все ваши усилия по оздоровлению попадают прямо в цель. И даже если вы и почувствовали небольшое недомогание, то все, что вам посоветуют и вы применяете, быстро приведет вас в оптимальное состояние здорового человека.

Дева

Не исключено, что кто-то будет пытаться дать вам ложную информацию. Возможно, это будет касаться именно вашего здоровья, поэтому лучше лишний раз провериться у других специалистов, сдать анализы в других лабораториях.

Весы

Придется кардинально менять образ жизни и уже не прятаться от проблем. И если вы сами не возьметесь за себя конкретно, не бросите вредные привычки, не измените питание, физические нагрузки, то вас все равно будут заставлять это сделать.

Скорпион

Некогда болеть или рассуждать о том, правильно ли у вас переваривается пища, потому что на носу праздники, которые хочется провести как можно веселее. Поэтому вы все силы возлагаете на создание радостной атмосферы праздника для себя, родных и друзей.

Стрелец

Вы как тот крепкий дуб – вроде ничего особенного и не делаете для укрепления организма, но чувствуете себя очень хорошо. И, несмотря на то, сколько вам лет, еще и любому молодому или молодой фору дадите.

Козерог

Вам сейчас не за что особо переживать – здоровье не вызывает беспокойства. Но все же можно предпринять какие-то профилактические процедуры, которые укрепили ваш иммунитет и сделали невозможным любые неприятности.

Водолей

В последнее время вы не слишком внимательно относитесь к своему телу, позволяете излишества, которые могут вас понемногу и незаметно разрушать. Поэтому надо разобраться для чего это вам, за что вы себя наказываете? Больше любви к себе – и будет все хорошо.

Рыбы

Вы все держите в руках, в том числе и свое здоровье. Все органы и системы работают замечательно и нет ничего такого, что бы как-то испортило их привычную работу, а вам – настроение. Единственный совет – не спешите никуда и больше отдыхайте.