В то время, как Овны, Львы и Водолеи будут расслабляться, Близнецам, Весам и Скорпионам придется работать.

Прогнозист-таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL поделились прогнозом по картам Таро для всех знаков зодиака на выходные 31 октября-1 ноября.

Овен

Родные для вас сейчас особенно важны, поэтому вы прекрасно проведете время в семье, за разговорами и забавами. Какой бы она большой или скромной ни была, вам там очень уютно и спокойно, а еще невероятно интересно.

Телец

Выходные пройдут с ощущением всемогущества, ведь сейчас вы способны на большие свершения и подвиги, и будете себя постоянно испытывать на прочность, каждый раз убеждаясь в том, что сил у вас сейчас на все хватает.

Близнецы

На отдых можете не рассчитывать, потому что не каждый день случаются шансы поднять свой профессиональный уровень до небывалых вершин, попасть в высший свет и так заявить о себе, что можете оказаться где-то на высших ступенях социальной лестницы.

Рак

Чуть не хватает какого-то запала и новизны. Вы ловите себя на том, что постоянно выполняете одну и ту же работу, тем же самым способом, и получаете те же результаты. А так хочется достичь чего-то лучшего!

Лев

Очень милые и спокойные дни, заполненные привычными для выходных занятиями – отдых, немного уборки, прогулок, сна, чтения, созерцания. Могут случиться какие необременительные встречи, и они не станут событием года или даже месяца.

Дева

Очень похоже, что вы участвуете в каких-то конкурсах или соревнованиях, где вам приходится изо всех сил напрягаться для того, чтобы доказать свое первенство. Поэтому запасайтесь силами и знаниями, и покажите им всем свою мощь и ум.

Весы

Работы будет много, но это вас нисколько не беспокоит и не напрягает, потому что вы готовы ко всем этим нагрузкам и достаточно умело распределяете их, не забывая и о том, что часть забот можно переложить и на других.

Скорпион

Активная умственная деятельность не оставляет вас и на уик-энде. Вы постоянно о чем-то думаете, рассчитываете, придумываете, анализируете, не давая покоя ни голове, ни телу, которое вынуждено не отдыхать, а также участвовать в размышлениях и вычислениях.

Стрелец

Вы словно находитесь в каком-то ожидании, мол, сделали все, что от вас зависело, и теперь нужно только время для того, чтобы все произошло. Но даже в ожидании можно продуктивно провести время, что вы, собственно, и делаете.

Козерог

Соблазны подстерегают вас всюду – и в гости зовут, и любимые намекают, и самим хочется как-то чудить. Сейчас вокруг происходит столько всего интересного и невероятного, что вам будет достаточно сложно выбрать себе что-то одно.

Водолей

Выходные проведете в любви, с какими-то встречами, свиданиями, содержательными беседами с приятными людьми. Даже если вы уже давно и безнадежно женаты, ваши чувства могут воспламениться с новой силой и вы очень мило проведете время вместе.

Рыбы

Дни пройдут в праздничном и приподнятом настроении, вы охотно участвуете во всех активностях, встречаетесь с друзьями, готовите какие-то интересные блюда, придумываете что-то странное и невероятное, привлекая к процессам еще и других людей.

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