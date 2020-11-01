Прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака на 2-8 ноября: Овнов ждет повышение, а Скорпионов – переезд

Пока Стрельцы и Козероги будут гулять, Овны пойдут на повышение, Скорпионы могут переехать, а у Близнецов улучшится личная жизнь.

Прогнозист-таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила общий прогноз на неделю по картам Таро для всех знаков зодиака на 2-8 ноября.

Овен

Вам могут предложить изменить ваш нынешний статус и подняться выше на ступеньку, а то и на две. Вы не очень планировали это повышение в должности, поскольку вас все более-менее устраивает. Но подумать стоит, потому что такое не каждый день будут предлагать.

Телец

Профессиональные дела требуют вашего тщательного и внимательного отношения. То ли вы находитесь в начале пути, то ли уже не одну собаку съели в своей деятельности, но сейчас вам нужно доказать всем, что вы – настоящие профи.

Близнецы

Ненароком может активизироваться личная жизнь. И вот вы уже тщательно собираетесь на свидание, пытаясь понравиться, пишите друг другу всевозможные милые глупости и представляете как волшебно будете выглядеть на совместных фото.

Рак

Кто-то будет пытаться испытать ваши границы и пределы вашего терпения. Поэтому придется отстаивать себя и свои интересы, защищать убеждения, может даже в очень резкой форме. Ну а что делать, когда кто-то не понимает намеков и даже слов.

Лев

Немного не хватит денег. Впрочем, это уже может стать проблемой, если повторяется в последнее время довольно часто. И придется вам сейчас сделать все, чтобы решать этот вопрос системно – дополнительным заработком или воплощением в жизнь бизнес-плана.

Дева

Семья – это все таки сила, и незаменимая лучшая поддержка. И как бы ни складывались отношения, как бы ни обострялись время от времени, но сейчас все эти вопросы решаются и вы снова чувствуете себя защищенными и уверенными в том, что вас любят и ценят.

Весы

Возможно, это один из лучших периодов для вас, когда вы будете чувствовать себя на седьмом небе от счастья, от того, чего вы достигли. Ведь осуществляются ваши заветные мечты, завершается очередной важный этап. А вот что будет с ним, это уже вопрос на будущее.

Скорпион

Наступает переходный период, который может касаться как изменения работы, так и переезда в другой офис или на новую квартиру. Впрочем, изменения могут происходить и в нескольких важных жизненных направлениях. К примеру, вы вдруг решаете сменить город и даже страну проживания.

Стрелец

Дружеский круг будет побуждать вас к встречам, бурной светской жизни и веселому времяпрепровождению вместе с приятелями. И как вам не будет хотеться отделаться от этих приглашений, встречаться придется.

Козерог

Наступает время веселья и даже некоторых безобразий. Вам захочется расслабиться и это может перерасти в неконтролируемые кутежи, о которых можно потом и жалеть. В конце концов, вы взрослый человек и сами готовы решать, где, как и с кем развлекаться.

Водолей

Где-то вы превысили бюджет и приходится немного ограничивать себя. И уже даже не в каких-то прихотях и удовольствиях, а чуть ли не на хлеб и воду переходить. Учитывайте этот урок и в дальнейшем планируйте доходы и расходы тщательно.

Рыбы

Финансово успешная неделя. Приходят выплаты – это и зарплата, и доходы от посторонней деятельности, поэтому вы чувствуете себя достаточно уверенно, перечисляя купюры и вкладывая их в средства производства или тратя на обустройство домашнего уюта.

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