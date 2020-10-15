Прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака на 15 октября: Рыб могут обмануть, а Козерог впадает в ностальгию

Прогноз по картам Таро для всех знаков Зодиака на четверг, 15 октября, говорит о том, каким будет день и что предстоит пережить.

Прогнозист-таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, для кого этот день будет удачным, а кому стоит остерегаться и повременить с делами.

Овен

В отличие от предыдущих насыщенных дней, этот отличаться замедленностью. Вы словно попадаете в вязкий кисель, который не позволяет вам быстро двигаться. Не спешите, не все зависит от вас и от скорости, иногда и замедлиться бывает полезным.

Телец

Обучение может быть очень нужным - вы увеличиваете не только запас знаний, но и расширяете свои возможности. И пусть это в самом начале будет вас смущать, но впоследствии вы поймете, насколько правильно поступили, что решили грызть этот гранит науки.

Близнецы

Вам следует быть более экономными, приберечь силы и деньги для более грандиозных проектов. Конечно, это не значит жить на хлебе и воде, но какие-то ограничения нужны, чтобы не распыляться на мелочи.

Рак

День богат на совещания, собрания, конференции или просто дружеские перекуры, во время которых вы не просто обмениваетесь банальными фразами, а производите идеи и чуть ли ни открытия совершаете. Ведь сейчас у вас день коллективного творчества.

Лев

Управление человеческими ресурсами - непростое дело. И пока кто-то думает, что командовать - это легко, вы со всей ответственностью подходите к вопросу менеджмента. И сегодня вам нужно будет найти правильный баланс между кнутом и пряником.

Дева

Мысли и идеи, что к вам приходят, поверьте, это не просто игры вашего ума. Сегодня ваша интуиция окунет вас в подсознание и поможет открыть много тайн. Поэтому лучше провести этот день в тишине и сосредоточенности.

Весы

Не держитесь за старое. Можете смело завершать все предыдущие проекты и старые направления, а может даже и бросать их на полпути, если они вам надоели и не приносят кайфа или прибыли. Займитесь чем-то новым и более перспективным.

Скорпион

Сегодня вы - источник тепла и энергии, на ваш свет приходят жаждущие и пытаются хотя бы хоть немного погреться в лучах вашей силы. Поэтому будьте готовы к тому, что людей в окружении появится больше, и все от вас чего-то хотят.

Стрелец

Чтобы все успеть и ничего не забыть, сегодня нужны очень четкие планы, установки и распорядок буквально поминутный. Не держите все в голове - она ​​не резиновая, записывайте все, что должны сделать, а потом вычеркивайте уже сделанное.

Козерог

Возвращение к истокам может стать настоящим наслаждением. Возможно, кто-то из прошлого напомнит вам о милые моменты вашего детства или юности, или вы окажетесь там, где когда-то вам было хорошо. Воспользуйтесь моментом и окунитесь в ностальгию.

Водолей

Что-то не очень вы стремитесь сейчас к труду. Настроение такое, что хочется где-то ближе к земле и свободе, а не сидеть сиднем и шевелить мозгами. Поэтому воспользуйтесь моментом и бегите на волю, к деревьям, воде и природе.

Рыбы

Будьте сегодня особенно осторожны, ведь резко возрастает вероятность стать жертвой розыгрыша, злой шутки или мошенничества. Вы сейчас очень открыты и почти беззащитны от всякого рода хитрецов и преступников.

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