Прогноз карьеры для всех знаков на январь: кого ждет прорыв

Напряженная работа в праздники и выходные в январе будет хорошо вознаграждена Близнецам, а Скорпионам нужно будет с боем выбивать заработанным деньги. Козерогам советуют положиться на единомышленников, а Весы проведут месяц отдыхая и расслабляясь.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала карьерный прогноз на картах Таро на январь для всех знаков зодиака.

Овен

Вы действуете смело и решительно, вызываете огонь на себя, и вам совершенно все равно, что о вас думают другие и как воспринимают это ваше желание лидерствовать. Конечно, особо больших денег это вам не приносит, вам больше обещают, но сейчас для вас главное не деньги.

Телец

В этом месяце вам следует быть особенно мудрыми и дальновидными, поскольку ваша работа и финансы полностью зависят от того, как вы распорядитесь теми ресурсами, которые у вас уже есть и возможностями, которые предоставяются.

Близнецы

Напряженная работа в будни, праздники, выходные и внеурочные дни и часы будет хорошо вознаграждена. Впрочем, это не будут новые должности, зато можете рассчитывать на премии, повышения оклада и дополнительные выплаты.

Рак

Карьера понемногу идет вгору. Не все заработанное приходит сразу, приходится несколько отсрочить свои хотелки и подождать того момента, когда вам все выплатят. Но это не будет очень уж долго тянуться.

Лев

На работе все достаточно стабильно – вы потихоньку трудитесь, впрочем, не забывая о паузах для обедов, перекуров, прогулок и выходных. Но все понимают, что январь – это специфический для трудовой деятельности месяц, когда мы больше отдыхаем, чем трудимся.

Дева

Приходит время строить карьеру на новом месте. И независимо от того, сколько вы времени отдали нынешнему рабочему месту, желание улучшить свое материальное положение сподвигнет вас перейти на новую работу.

Весы

Домашние заботы могут вас поглотить настолько, что вам будет совершенно уже не интересно заниматься никакой деятельностью, ну разве что придумывать для домашних новые развлечения. А если и приходится трудиться, то вы к работе относитесь формально.

Скорпион

Работа хоть местами и приносит вам удовольствие, но сейчас могут начаться сложности с выплатами и приходится буквально с боем выбивать честно заработанные деньги. Вопрос в том, насколько случайно так получилось и нужно ли вам это.

Стрелец

Нынешние условия жизни и работы вас могут не слишком устраивать, поэтому вы отправитесь на поиски партнеров, а еще достойного места и проекта, куда бы вы могли приложить усилия и реализовать свой потенциал наилучшим образом.

Козерог

Самостоятельно сейчас лучше не действовать, а опираться на коллектив единомышленников. Именно в группе ваша сила и поддержка, вы в кооперации сейчас сможете намного больше, чем если бы работали сами по себе.

Водолей

Этот январь ничем особенным не будет отличаться от прочих январей - день идет за днем, вы немного работаете и много отдыхаете, встречаетесь с родственниками и друзьями и вообще все очень ровно, стабильно и привычно.

Рыбы

Вы больше отдыхаете и лодырничаете, чем трудитесь, поэтому ни о какой карьере сейчас речь не идет. К тому же, и деньги вам сейчас платят так же, как вы и работаете, то есть с неохотой и через раз. В общем, вы делаете вид, что работаете, а вам делают вид, что платят.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году во многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

Согласно прогнозу таролога, 2021 год окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

Вместе с тем, Овнов в 2021-ом, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

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