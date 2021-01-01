Прогноз для Украины на январь: денег в стране станет еще меньше

Несмотря на новогодние праздники, в январе общий настрой украинцев не будет приподнятым – количество денег будет уменьшаться и может стать известно о коррупционных сделках политиков. Они со своей стороны будут делить между собой влияние, в том числе на денежные потоки. Возможно также появление новых руководителей финансовых ведомств.

Тарологи и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз на январь 2021 года для Украины.

Общество. Несмотря на то, что сейчас у нас много праздников и настроение должно быть возвышенным, да еще и граждане заняты сугубо семейными делами, общий фон января – несколько грустный. Потому что у людей денег все меньше, а тут еще и наружу выходят некоторые подробности о жизни и коррупционных сделках тех, кто у власти.

Политика. Усиливается внутренняя борьба между различными группировками, в том числе за бюджетные потоки, за влияние на незрелые умы граждан и за место у трона. Некоторые разборки могут быть достаточно жесткими, и мы узнаем о них разве что благодаря сливе компромата.

Экономика. Возможно появление новых руководителей экономического блока правительства или каких-то финансовых общегосударственных структур. Впрочем, денег у нас больше не становится, зато увеличивается нагрузка из-за увеличения коммунальных тарифов, повышения цен на продукты, транспорт. Налоги и штрафы также могут увеличиться.

Напомним: ранее Соломка дала общий прогноз для Украины на 2021 год. По ее словам, финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут ощутить существенные трансформации.

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