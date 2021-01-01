Прогноз для Украины на январь: денег в стране станет еще меньше

Несмотря на новогодние праздники, в январе общий настрой украинцев не будет приподнятым – количество денег будет уменьшаться и может стать известно о коррупционных сделках политиков. Они со своей стороны будут делить между собой влияние, в том числе на денежные потоки. Возможно также появление новых руководителей финансовых ведомств.
Тарологи и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз на январь 2021 года для Украины.
Общество. Несмотря на то, что сейчас у нас много праздников и настроение должно быть возвышенным, да еще и граждане заняты сугубо семейными делами, общий фон января – несколько грустный. Потому что у людей денег все меньше, а тут еще и наружу выходят некоторые подробности о жизни и коррупционных сделках тех, кто у власти.
Политика. Усиливается внутренняя борьба между различными группировками, в том числе за бюджетные потоки, за влияние на незрелые умы граждан и за место у трона. Некоторые разборки могут быть достаточно жесткими, и мы узнаем о них разве что благодаря сливе компромата.
Экономика. Возможно появление новых руководителей экономического блока правительства или каких-то финансовых общегосударственных структур. Впрочем, денег у нас больше не становится, зато увеличивается нагрузка из-за увеличения коммунальных тарифов, повышения цен на продукты, транспорт. Налоги и штрафы также могут увеличиться.
Напомним: ранее Соломка дала общий прогноз для Украины на 2021 год. По ее словам, финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут ощутить существенные трансформации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
Также таролог рассказала, что 2021 у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.
Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.
Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.
Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановлении задач, планировании и работе.
Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021-ом необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.
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