Прогноз для Украины на неделю: таролог предупредила о напряженной обстановке

Неделя с 30 ноября по 6 декабря выдастся напряженной для Украины. Экономика будет стоять на месте, а политики будут создавать видимость деятельности. Украинцы в эти дни захотят "упасть на дно".

Прогнозист и таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для Украины с 30 ноября по 6 декабря.

Общество

У большинства – ощущение проигрыша, хочется упасть на дно, спрятаться, отлежаться, забыться, запить. Не спасает даже семья, которая не дает чувства защищенности, а может даже усиливать тревогу и увеличивать напряжение.

Политика

Все, что происходит и на что нацелены действия политиков, сегодня не достигает поставленных целей. Такая себе работа вхолостую, чтобы была видимость, что что-то происходит. Также можем увидеть проявление деспотизма, когда кто-то сверху хлопает кулаком и прикручивает гайки, потому что не знает других методов воздействия.

Экономика

Ничего нового – почти все процессы стоят, не в состоянии сдвинуться с места. А все что можно воруют и обманывают, теша собственное эго и набивая карманы. Из позитива – несколько из этих сделок получают огласку, но никаких юридических последствий нет, поэтому хитроумным ворам ничего не угрожает.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка дала прогноз на неделю с 30 ноября по 6 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро. По ее словам, финансовые поступления ждут Скорпионов и Водолеев, Близнецов и Львов – успехи в работе. Рыбам советуют провести время с семьей.

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