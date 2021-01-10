Прогноз для Украины на неделю: карантин могут изменить, а кто-то из политиков - уйти в отставку
С 11 января в Украине могут ввести ограниченные меры экономии. В этот период кто-то из политических деятелей даже может лишиться полномочий.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для Украины на неделю с 11 по 17 января.
Общество
Народ пока еще догуливает. Причем, гульба может быть достаточно бурной и длительной, как будто все вдруг решили – что будет, то будет! – и повесили голову. В конце концов, на то они и праздники, чтобы перезагрузиться и набраться сил.
Политика
Звучат решительные заявления о не совсем приятных мерах, возможно связанных с карантином, или с другими определенными ограничениями. Но нас будут убеждать, что все это необходимо. Также возможны некоторые изменения у руля – кто-то из политических фигур уйдет.
Экономика
Могут быть введены достаточно жесткие меры экономии – с одной стороны, и дополнительное давление – с другой, не будет других способов где-то взять деньги. Правда, есть немалые сомнения в том, что это все как-то поможет.
Напомним: ранее Соломка дала общий прогноз для Украины на 2021 год. По ее словам, финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут ощутить существенные трансформации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
Также таролог рассказала, что 2021 у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.
Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.
Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.
Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановлении задач, планировании и работе.
Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021-ом необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.