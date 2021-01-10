Прогноз для Украины на неделю: карантин могут изменить, а кто-то из политиков - уйти в отставку

С 11 января в Украине могут ввести ограниченные меры экономии. В этот период кто-то из политических деятелей даже может лишиться полномочий.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для Украины на неделю с 11 по 17 января.

Общество

Народ пока еще догуливает. Причем, гульба может быть достаточно бурной и длительной, как будто все вдруг решили – что будет, то будет! – и повесили голову. В конце концов, на то они и праздники, чтобы перезагрузиться и набраться сил.

Политика

Звучат решительные заявления о не совсем приятных мерах, возможно связанных с карантином, или с другими определенными ограничениями. Но нас будут убеждать, что все это необходимо. Также возможны некоторые изменения у руля – кто-то из политических фигур уйдет.

Экономика

Могут быть введены достаточно жесткие меры экономии – с одной стороны, и дополнительное давление – с другой, не будет других способов где-то взять деньги. Правда, есть немалые сомнения в том, что это все как-то поможет.

Напомним: ранее Соломка дала общий прогноз для Украины на 2021 год. По ее словам, финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут ощутить существенные трансформации.

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