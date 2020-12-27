Прогноз для Украины на неделю: что ждет страну с 28 декабря

Фокус внимания украинцев начал переключаться на родственные хлопоты и подготовку к новогодним праздникам, а политиков – на отпуск и развлечения. Экономические процессы в стране в настоящее время стоят на месте.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для Украины на неделю с 28 декабря по 3 января.

Общество

Фокус внимания людей переключился на внутренне семейные вопросы, на подготовку к праздникам, поскольку нужно отработать установку о том "как встретишь новый год, так его и проведешь". Поэтому большинство заняты привычными домашними и семейными хлопотами, оставив все другие проблемы, в том числе общественные, на потом.

Политика

Все, что сейчас беспокоит политикум, то этот вопрос отдыха. Многие будут находиться в дороге, отправляться в путешествия в теплые края, или наоборот – в зимние развлечения, и, вспомнив детство, чувствовать себя совсем неплохо. О выполнении своих обязанностей и о различных рабочих моментах сейчас речь не идет вообще.

Экономика

Все покрыто туманом и неизвестно что происходит, до широкой общественности доходят только обрывистые сведения о нехватке средств, о большой дыре в бюджете и о том, что не отдыхать и веселиться нужно, а принимать срочные меры.

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