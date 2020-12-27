Прогноз для Украины на неделю: что ждет страну с 28 декабря

Фокус внимания украинцев начал переключаться на родственные хлопоты и подготовку к новогодним праздникам, а политиков – на отпуск и развлечения. Экономические процессы в стране в настоящее время стоят на месте.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для Украины на неделю с 28 декабря по 3 января.
Общество
Фокус внимания людей переключился на внутренне семейные вопросы, на подготовку к праздникам, поскольку нужно отработать установку о том "как встретишь новый год, так его и проведешь". Поэтому большинство заняты привычными домашними и семейными хлопотами, оставив все другие проблемы, в том числе общественные, на потом.
Политика
Все, что сейчас беспокоит политикум, то этот вопрос отдыха. Многие будут находиться в дороге, отправляться в путешествия в теплые края, или наоборот – в зимние развлечения, и, вспомнив детство, чувствовать себя совсем неплохо. О выполнении своих обязанностей и о различных рабочих моментах сейчас речь не идет вообще.
Экономика
Все покрыто туманом и неизвестно что происходит, до широкой общественности доходят только обрывистые сведения о нехватке средств, о большой дыре в бюджете и о том, что не отдыхать и веселиться нужно, а принимать срочные меры.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
Также таролог рассказала, что 2021 у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.
Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.
Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.
Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановлении задач, планировании и работе.
Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021-ом необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка
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