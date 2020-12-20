Прогноз для Украины на неделю: что ждет страну с 21 декабря

С 21 декабря в Украине может несколько улучшиться экономическое положение – ради этого управленцы будут принимать резкие и решительные решения. Настроения среди украинцев будут возвышенными, а тревога будет уменьшаться.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз по картам Таро для Украины на неделю 21-27 декабря.

Общество

В воздухе чувствуется подъем, царят добрые и светлые чувства, все беспокоятся друг о друге, проявляют заботу и делятся последним. Определенным образом уменьшается тревога, фокус внимания переключается с внешней на внутреннюю жизнь, на семью.

Политика

Активизируются темы сплоченности и клановости, можно сказать семейственности и кумовства. В политической сфере также может кое-что все смягчиться и обойдется без привычной ругани. Такое впечатление, что на время зимних праздников объявили перемирие даже ярые противники.

Экономика

Будут сделаны достаточно громкие заявления о решимости действий и о мерах, благодаря которым решают сложные вопросы с финансированием. Впрочем, решения могут быть приняты тоже достаточно резкие и решительные. На некоторое время это может выровнять ситуацию и уменьшить напряжение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка дала прогноз на 21-27 декабря для всех знаков по картам Таро. Неделя окажется успешной для Близнецов, Львов и Дев: могут открыться новые возможности и приблизятся поставленные цели. Стрельцов ждут кардинальные изменения, а Козерогов – романтические приключения.

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