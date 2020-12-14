Прогноз для Украины на неделю: что ждет страну с 14 декабря

Неделя с 14 по 20 декабря будет спокойной для Украины. Хотя экономика продолжит разрушаться, но украинцы будут оставаться уравновешенными – общество будет сосредоточенным на подготовке к праздникам и решении собственных проблем. Некоторые же политики, со своей стороны, уже ушли в отпуск и остановили все процессы в стране.

Прогнозист и таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для Украины по картам Таро на неделю 14-20 декабря.

Общество

Приближение праздников накладывает свой отпечаток на настроения в обществе, которое становится более спокойным и сосредоточенным на решении собственных проблем. Острые вопросы, хотя и поднимаются, но смягчаются, потому что люди становятся добрее и уравновешеннее.

Политика

Кажется, политики решили сделать себе праздник и уже начинают объединяться на корпоративы и разъезжаются кто куда. Никто уже не работает, все ушли в отпуск, все процессы стоят, потому что праздники же впереди. Так давайте уже после праздников..

Экономика

Ситуация приближается к развязке, которая мало кому понравится, потому что все продолжает разрушаться. Праздник в этом году обещает быть со слезами на глазах, потому что непонятно, как выпутаться из этой ситуации. Заграница денег не дает, а своих нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака на 2021 год. По ее словам, год обещает многим знакам зодиака настоящий прорыв.