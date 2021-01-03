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Прогноз для Украины на неделю: что ждет страну после Нового года

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Неделя с 4 января будет для украинцев бурной – все будут отмечать новогодние праздники, из-за чего количество новых больных коронавирусом может возрасти. На политические дела чиновники не будут обращать внимания, а экономика страны будет стоять на месте.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для Украины на неделю с 4 по 10 января.

Общество. Все празднуют, аж гай гудит, и ни о какой работе речи не идет. Так впечатление, что люди сорвались с привязи и решили напоследок оттянуться по полной. Оно, конечно, весело так праздновать, но увеличивается количество людей в больницах, и не только из-за коронавируса, но из-за слишком бурного празднования.

Политика. "Ребята пьяные, лошади запряжены" – вот главный лейтмотив политической ситуации, ведь почему-то именно в этом году никто не обращает внимания на какие-то там дела, а хочется забыться. И на это не жалеется ни времени, ни денег.

Экономика. Период может быть достаточно тяжелым, когда помощи неоткуда ждать, нельзя рассчитывать на постороннюю помощь, в том числе на выплаты, даже гарантированные. Поэтому приходится самим решать все экономические и финансовые вопросы.

Напомним: ранее Соломка дала общий прогноз для Украины на 2021 год. По ее словам, финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут ощутить существенные трансформации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

  • Также таролог рассказала, что 2021 у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

  • Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

  • Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

  • Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

  • Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановлении задач, планировании и работе.

  • Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021-ом необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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