Прогноз для Украины на неделю: что ждет страну после Нового года

Неделя с 4 января будет для украинцев бурной – все будут отмечать новогодние праздники, из-за чего количество новых больных коронавирусом может возрасти. На политические дела чиновники не будут обращать внимания, а экономика страны будет стоять на месте.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для Украины на неделю с 4 по 10 января.

Общество. Все празднуют, аж гай гудит, и ни о какой работе речи не идет. Так впечатление, что люди сорвались с привязи и решили напоследок оттянуться по полной. Оно, конечно, весело так праздновать, но увеличивается количество людей в больницах, и не только из-за коронавируса, но из-за слишком бурного празднования.

Политика. "Ребята пьяные, лошади запряжены" – вот главный лейтмотив политической ситуации, ведь почему-то именно в этом году никто не обращает внимания на какие-то там дела, а хочется забыться. И на это не жалеется ни времени, ни денег.

Экономика. Период может быть достаточно тяжелым, когда помощи неоткуда ждать, нельзя рассчитывать на постороннюю помощь, в том числе на выплаты, даже гарантированные. Поэтому приходится самим решать все экономические и финансовые вопросы.

Напомним: ранее Соломка дала общий прогноз для Украины на 2021 год. По ее словам, финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут ощутить существенные трансформации.

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