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Астропрогноз для Украины на декабрь: возможны перестановки в Кабмине и перезагрузка власти

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В декабре Украину ждет сложный период – экономические процессы будут разрушаться, цены расти, а в Кабинете министров возможны перестановки, вплоть до отставки всего его состава. Кроме того, может начаться перезагрузка власти.

Прогнозист и таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для Украины на декабрь 2020 года.

Общество

Нас ожидает достаточно сложный период с желанием спрятаться куда-то от всего этого, хотя бы до весны впасть в спячку. Большинство в этом декабре почувствуют, что такое депрессия, переживут разочарование, потерю сил и веры в людей и лучшее будущее.

Политика

Будет попытка все переиграть и начать сначала, то есть отставка Кабмина или как минимум замена нескольких ключевых фигур. А еще может начаться движение к внеочередным выборам и вообще полной перезагрузки власти.

Экономика

Все летит в тартарары, все экономические процессы разрушаются, все ближе маячит призрак дефолта. Цены растут, а денег больше не становится, еще и предприятия закрываются. И уже сложно будет что-то сделать, своих денег нет, а международные доноры уже ничего не дают.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бурлить личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, Близнецы – найти настоящую любовь, а вот Скорпионам советуют проверить чувства своего избранника.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Тег
Гороскопы
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