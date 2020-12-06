Прогноз для Украины неделю: что ждет страну с 7 декабря

Неделя с 7 по 12 декабря принесет Украине новые испытания: экономическая система продолжит разрушаться, поэтому граждане будут вынуждены больше экономить и копить. Кроме того, должностные лица могут ввести новые "унизительные" нормы для украинцев. Например, не собираться больше трех.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для Украины на неделю.

Общество

Включаются механизмы самосохранения, люди начинают меньше двигаться, меньше тратить, экономно относиться ко всем своим имеющимся ресурсам. Но все больше фиксируется случаев нечестности и различных способов отъема денег, обмана, мошенничества, грабежей и тому подобное.

Политика

Поезд мчится на всех парах в неизвестность, но тормоза, то есть законы и здравый смысл, уже отказывают. Что впереди – неизвестно: стена, или тупик, или океан, или пропасть. Большинство политиков готовятся к перезагрузке и планируют уже себе новую жизнь.

Экономика

Продолжается разрушение экономической системы, но никто не может ничего сделать, потому что специалистов не слушают, а рвачи в этом не разбираются. Сейчас можем увидеть или почувствовать на себе какие-то унизительные нормы или правила, ну что-то типа больше трех не собираться, больше тысячи не тратить, больше ста долларов не покупать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка дала прогноз здоровья на декабрь для всех знаков. Она посоветовала Тельцам следить за кишечным трактом, Львам заняться физическими нагрузками, а Водолеям – обратить внимание на свое эмоциональное состояние.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram