Прогноз для Украины на 2021 год: таролог предупредила о новом Майдане и смене власти

2021 год окажется для Украины не менее сложным, чем 2020. Главный посыл следующего года – тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут ощутить существенные трансформации.

Подробным прогнозом для Украины на 2021 год эксклюзивно для OBOZREVATEL поделились таролог и прогнозист Ольга Соломка. Она рассказала, есть риск того, что большинство граждан впадут в апатию, однако, по ее словам, среди украинцев достаточно активных и неравнодушных людей, которые не согласны на роль молчаливых статистов.

Общество. Конечно, большинство будут волновать вопросы собственного благополучия, зарабатывания денег и обеспечения семей, но это не значит, что все всем будут удовлетворены. Волнений и протестов не избежать, особенно в первой половине года, и они могут привести и к перезагрузке власти, новым выборам, смене правительства и тому подобное.

Политика. Учитывая возможные протесты, многие политики займут выжидательную позицию. А потом, в зависимости от того, кто одержит победу, и появится на публике, будут налаживать контакты, стремиться к примирению. В этом году для политиков будет главным не слава и деньги, а выживание, поэтому чрезвычайно важным будет правильный выбор политического лагеря или направления, к которому стоит присоединиться. И мы можем увидеть невероятные кульбиты и коллаборации между известными лицами, партиями и движениями.

Экономика. В этом году экономическая система, вместе с политической, может понести существенные трансформации. У нам имеются значительные внутренние резервы, которые можно задействовать, если изменить определенную систему и посмотреть на сложности, возникающие с другой точки зрения, сместив фокус внимания на совершенно другие аспекты. К примеру, убрать большую армию вполне трудоспособных иждивенцев, на которых уходят немалые средства.

Международные дела. Есть сомнения в нас, различные международные институты колеблются – стоит ли сейчас Украина того, чтобы с ней связаться, или лучше подождать более подходящего времени. Словом, никто не спешит помогать, денег не дают и в песочницу совместную не приглашают.

Что ждет Украину в 2021 году

Январь. Народ молчит, обездвижен очередным карантином. Финансовая ситуация не улучшается, наоборот, можем еще больше влезть в долги, а между тем политики предлагают какие-то свои способы решения экономических проблем, связанных с малым бизнесом или с рядовыми гражданами. Поэтому могут еще что-то придумать то с налогами, то со штрафами, что еще больше закрутит гайки.

Февраль. А вот уже и люди заявляют о том, что нынешняя ситуация уже не может так продолжаться, и о том, кто на самом деле хозяин в доме, и что единственным источником власти является народ. И это настолько убедительно, что политики могут несколько ограничить свои аппетиты и даже показательно отказаться от каких-то благ или прав. Экономическая система может претерпеть изменения или каких-то пертурбаций.

Март. Продолжаются протесты, причем довольно бурные и непрерывные, требуя изменений, прежде всего, в политической системе. Поэтому вполне вероятен роспуск ВР, смена правительства или еще какие-то системные изменения в политических структурах. А экономические законы смягчаются и становятся более человечными.

Апрель. Общество уже настолько активизировалось, что людей не остановить – они не видят ни преград, ни ограничений, идут напролом. Выборы или будет назначены, или уже и состоятся, поскольку политическая система испытывает перезагрузки. А финансы все так же поют романсы – денег лишних нет, поскольку экономическая система не работает.

Май. Безденежье слишком сильно может сказаться и у людей активизируется интерес к земле, огородам, дачам и выращиванием себе пищи. Разоблачаются старые схемы и коррупционные сделки, от которых волосы встают дыбом. Экономикой занимаются уже новые люди и это явно идет ей и стране на пользу, но еще все не настолько выровнялось, чтобы сразу все заработало.

Июнь. Граждане празднуют свою победу и строят планы на будущее, ведь многим покажется, что они достигли своих целей. Политики начинают расталкивать друг друга локтями, пытаться занять лучшие позиции и получить больше популярности, а еще отбиваться от обвинений.

Июль. И пока народ в основном расслабляется и отдыхает, можем увидеть очередные предложения политиков и новые законы, которые они готовят, несмотря на лето и отпуска. Будут попытки решить все экономические проблемы с одного наскока, все вместе, чтобы не растягивать удовольствие на долгие месяцы. Но это что-то совсем нереально, потому что так не бывает.

Август. Очень приятный месяц, когда общество будет чувствовать себя вполне счастливым и позитивно настроенным, когда у людей будут спрашивать советов и всячески поощрять активность. Когда будут выделяться средства на поддержку людей и на различные коллективные мероприятия. Впрочем, ничего удивительного, потому что Украина празднует 30 лет со дня рождения.

Сентябрь. Люди вполне довольны всем происходящим, усиленно работают, и всем всего хватает. Понемногу формируется бюджет и сейчас все доходы и расходы достаточно четко прописываются и учитываются. Создается впечатление, что за вопросы планирования взялись достаточно мощные специалисты, которые пытаются все тщательно просчитать.

Октябрь. Политики очень щедрые – так и разбрасываются деньгами, много обещают, да и в бюджете предусматривают всем огромные блага. Но может еще и дело, потому что экономика работает достаточно мощно, и это не может не радовать.

Ноябрь. У людей почему-то не будет хватать денег, да и самочувствие как-то не очень положительное. Может это влияние осенней хандры, а может каких-то посторонних факторов. Радует то, что экономика работает, плюс еще есть какие-то дополнительные сторонние вливания.

Декабрь. Народ наконец успокаивается, потому что считает все процессы, происходящие вполне справедливыми, к тому же, могут активизироваться антикоррупционная деятельность и это тоже порадует общество. И политики притихли и лишний раз не пытаются заявить о себе, чего-то выжидают. Финансовые сделки несколько притормаживаются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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