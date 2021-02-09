Привлечь любовь в День Валентина: три простых ритуала

На День святого Валентина можно провести ритуалы, которые помогут привлечь любовь и гармонизировать отношения в паре.

Своими авторскими ритуалами с OBOZREVATEL поделилась астролог Эфа Форина. "Это не привороты. Это ритуалы, используемые для гармонизации текущего состояния и привлечения в жизнь того человека, который, как говорится, идет по судьбе", – уточнила она.

Эфа Форина рассказала о трех ритуалах. Для первого понадобятся ленты и дерево.

"Если девушка не замужем и никак не может выйти замуж, а замуж очень хочется, надо взять две ленты, красную и синюю, длиной по 2 метра. Связать их и сплести косичкой. В конце завязать узелок. Потом идем к дереву. Если ритуал делает девушка, то она идет к мужскому дереву, а если мужчина, то к женскому", – пояснила она.

По словам астролога, очень важно, чтобы дерево выглядело здоровым, чтобы на нем не было явных изъянов. "Выбираем ветку и завязываем на два узла эту ленту. И идем домой. Этим самым мы привлекаем своего суженого или суженую в свою жизнь. Обычно ритуал срабатывает в течение 6 месяцев – в жизнь человека приходит его пара".

Для второго ритуала потребуется лавровый лист. "Можно взять два лавровых листа, не поломанных, хороших, целых. На одном написать свое имя, а на другом нарисовать два кольца, как они изображаются на свадебных открытках – одно колечко перекрывает другое".

"Складываем листочки написанным и нарисованным вовнутрь и аккуратно перематываем красной и синей ниточкой, предварительно скрученной. Делаем 8 витков и завязываем. Носим с собой до 28 февраля, а 28 февраля сжигаем на улице, пепел развеиваем. Такой ритуал также хорошо притягивает суженого в жизнь человека. Его могут делать как женщины, так и мужчины", – рассказала Эфа Форина.

Для третьего ритуала понадобится фломастер. "На левом запястье пишем красным фломастером имя своего любимого человека – мужа или предполагаемого жениха. Сверху рисуем знак бесконечности, а над ним – число 2. Если вы мужчина, все то же самое делаем на правом запястье", – пояснила она.

"Такой ритуал вносит гармонизацию между парой. Например, если муж и жена ссорятся, ритуал усилит их влечение друг к другу. Если это парень и девушка, которые долго встречаются, но никак не женятся, то такой ритуал подтолкнет их к созданию семьи", – рассказала астролог.

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