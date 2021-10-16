Приметы с кошками: Мехеда рассказал, что они несут хозяевам

Приметы, связанные с кошками, говорят о том, что окрас этого домашнего животного имеет большое значение. Некоторые масти кошек могут привлекать в дом богатство и удачу, а также служить в качестве индикатора помещений с неблагоприятной энергетикой.

Об этом эксклюзивно OBOZREVATEL рассказал астролог, нумеролог Игорь Мехеда. Он привел ряд примет, связанных с кошками, и некоторые факты, основанные на многолетних наблюдениях за ними.

Черные кошки считаются кошками Матери-Земли, так как они черны, как и земля. Мало кто в наше время всерьез воспринимает суеверие о том, что черная кошка переходит дорогу к неприятностям. Скорее, это знак того, что результаты встречи, на которую идешь, не будет соответствовать твоим ожиданиям.

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Черные кошки также считаются защитниками дома и его обитателей, потому что могут видеть негатив и даже "выталкивать" его из помещения. Считается, что это могут делать все кошки, но черные лучше других справляются с этим.

Белые кошки считаются кошками неба, потому что небо и облака часто белые. Они благоприятны для душевного комфорта.

Считается, что если в доме есть и белый, и черный кот, то владельцам такой пары котов всегда будут открываться тайны.

Считается, что трехцветные кошки приносят счастье (а в древнем Египте они даже считались священными), так как отражают принцип Троицы, которая присутствует в большинстве религий нашей планеты. Три цвета: белый, черный и рыжий символизируют Дао-Инь-Ян или Правь-Навь-Явь.

Считается, что черные и трехцветные кошки могут быть магнитами для привлечения денег. Для включения такого магнита заработок высыпают из кошелька на диван, после чего дают кошке полежать на деньгах. Часто после такого действия денежный поток усиливается.

Известно, что кошки чувствуют энергетику помещения , поэтому неохотно заходят в помещения, где она неблагоприятна.

Если кошка начинает ходить мимо лотка, на пол, то это также считается знаком того, что энергетика в помещении ухудшилась, и надо принимать меры к ее исправлению. Кошка как бы сигнализирует хозяевам об изменении энергетики.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети были опубликованы фото кошек, на которых они запечатлены в необычных ситуациях, а также фото самых "харизматичных" представителей семейства кошачьих.