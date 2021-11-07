Прибыль, победа или прощание с прошлым: что ждет все знаки зодиака 8-14 ноября

Козерогов ожидают значительные финансовые доходы, а Стрельцов – победная неделя. Рыбы простятся со своей старой жизнью, а Девы будут много работать.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 8-14 ноября. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Жизнь будет достаточно упорядоченной – все происходит точно по графику, по всем правилам и законам, вы наконец-то берете ответственность и за себя, и за все то, что вы делаете, и получаете от этого и удовольствие, и уверенность в завтрашнем дне.

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Телец

Неделя обещает быть щедрой на душевное тепло, общение с друзьями, разные приятные разговоры с хорошими людьми и даже небольшие вечеринки с коллегами, где у вас будет возможность не только потусить, но и найти родную душу.

Близнецы

Эту неделю можно расслабиться и даже отдохнуть. В идеале, конечно, где-нибудь на морях, ближе к теплу и солнцу, но можно себе устроить небольшой отпуск в любом месте и в любое время.

Рак

Некогда будет особенно отдыхать, поскольку у вас накопилось немало работы, и вас это невероятно радует, потому что в последнее время именно в своей деятельности вы находите смысл жизни, поскольку она вас успокаивает и упорядочивает ваше время.

Лев

Неуверенность, разливающаяся вокруг как туман, вызывает у вас страх, поскольку вы не видите этот мир ясно и не понимаете, что происходит. Поэтому склонны сами себе додумывать невесть что, и в основном, со знаком минус.

Дева

На этой неделе испытаете огромную нагрузку на вашу голову, ведь вам нужно будет обработать немало разных данных и, к тому же, в достаточно ограниченные сроки. Поэтому вам лучше для максимальной работоспособности позаботиться об уединении и концентрации усилий.

Весы

Жизнь будет достаточно спокойной, нагрузка – умеренной, люди вокруг проявляют к вам любовь и уважение, а вас больше увлекает не настоящее, а то, что будет в будущем, и вы делаете все для того, чтобы оно было светлым и радостным.

Скорпион

Борьба будет ожесточенной и разрушительной, сейчас не то время, когда нужно слишком сильно размахивать руками и выступать за правду, потому что в результате вы будете разочарованы и в людях, и в себе.

Стрелец

Вы на этой неделе одерживаете победу за победой, и это не только внутренняя уверенность в том, что вы сейчас находитесь прямо на вершине мира, а чрезвычайно высокие оценки и официальное признание.

Козерог

Прибыли и другие финансовые поступления на этой неделе обещают быть значительными, поэтому настроение у вас приподнятое, вы уже радуетесь тому, как можете потратить эти деньги и какое удовольствие получить от обновок.

Водолей

Могут быть какие-то странные и даже кошмарные сны и разного рода подсказки от вселенной, на которые вы обязательно обратите внимание. Словом, подсознание вам будет изо всех сил сигнализировать, и ваша задача - распознать, что же вам говорит внутренний голос.

Рыбы

Какая-то грустная неделя у вас получается, происходит прощание со старой жизнью, какая-то часть прошлого уходит навсегда, и вам от этого становится очень грустно. Но всегда на смену старому приходит новое. Итак, прощайтесь с прошлым и встречайте будущее.

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