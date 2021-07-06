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Праздник Ивана Купалы станет магическим для трех знаков зодиака и воплотит их мечты

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Праздник Ивана Купалы станет благоприятным периодом для трех знаков зодиака – Львов, Дев и Рыб. У них появится шанс улучшить моральное состояние и реализовать давно задуманные планы.

Об этом сообщает астролог Мэри Эмма на портале Tech Asli. По ее словам, рожденные под этими созвездиями проведут очень приятно 7 июля.

Лев

По словам астролога, Львам стоит уделить внимание отдыху - как физическому, так и моральному. Сейчас самый благоприятный период, чтобы восстановить силы. Вы получите от этого огромное удовольствие и начнете восстанавливать себя изнутри.

Дева

У представителей этого знака в эмоциональном аспекте жизни произойдет очень благоприятный поворот, которого вы совсем не ожидаете. По словам эксперта по звездам, Девы поймут что-то важное, и у них все наконец-то станет на свои места.

Рыбы

Рыбам нужно обратить внимание на человека, который призывает вас жить настоящим. Отложите планирование и насладитесь жизнью сейчас. На Ивана Купалы Рыбы будут много улыбаться, и хорошее настроение будет вас сопровождать весь день.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Наталья Софиенко Наталья Софиенко
Тема
Астрологический прогноз
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