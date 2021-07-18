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Появляются дополнительные деньги: таролог озвучила прогноз для Украины на 19-25 июля

1.3т
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Неделя 19-25 июля будет для Украины привычной: общество получит новый виток разочарования, политики будут придумывать новые фишки для привлечения электоральных симпатий, а в экономике страны появится дополнительная сумма денег, однако их могут потратить попусту.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз для Украины с 19 по 25 июля. Отмечается, что градус напряжения растет, однако пока разочарований еще недостаточно для каких-то решительных действий и протестов.

Общество. Новый виток разочарования в определенных властных или политических структурах и лидерах из-за очередных разоблачений их преступной деятельности или бездеятельности. Но критическая масса разочарований еще недостаточна для каких-то решительных действий и протестов. Все тихо возмущаются, но не гонят никого прочь.

Политика. Появляются новые планы, открываются новые горизонты, политики готовятся к новому политическому сезону и придумывают новые фишки для завоевания и удержания электората и это может быть что-то совсем невероятное.

Экономика. Похоже, что в Украине появляются дополнительные деньги, может, даже зарубежные партнеры поделятся или дадут кредит, гранты или откроют какие-то совместные программы. Впрочем, велика вероятность, что эти средства пойдут на проедание и празднование.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Место
Украина
Тег
Гороскопы
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