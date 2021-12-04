В субботу 4 декабря оно таки состоится - полное солнечное затмение. В 09:35 по Киеву наступает момент и самой низкой энергии, и самого сильного сосредоточения на своих внутренних желаниях. Именно в этот момент обратите внимание на то, чего вам очень хочется. Не придумывайте заранее, ощутите это в момент затмения. А потом пропишите. Пусть даже планов и целей будет немного, но они будут самыми важными и сокровенными.

Затмение в этот раз состоится в знаке Стрельца, в 13м градусе. Если знаете свой гороскоп, то посмотрите с какими планетами идет резонанс затмения. Они могут подвергнуться серьезной трансформации, как и сфера, где они находятся.

Стрелец - знак расширения сознания, путешествий, свободы и познания. Затмения в этом знаке идут второй год - 2020 и 2021 попали под раздачу. Именно в темах Стрельца мы получили грандиозную трансформацию в эти периоды. Закрытие границ, обучение на удаленке, изоляция - все это мы с вами переживаем до сих пор.

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В следующем году затмения переместятся, под их строгим надзором окажутся Скорпионы и сферы их управления. Впрочем, об этом мы поговорим позже.

А пока что встречаем финальное затмение 2021 года, прописываем цели, успокаиваемся. Поймайте этот уникальный момент открытого подсознания - это доступ к вашим самым главным потребностям.