Политики запретят протесты, а денег у людей станет меньше: гороскоп на неделю
Политики могут принять новые законы, ограничивающие права граждан и запрещающие массовые акции. У общества становится меньше денег на базовые нужды, а состояние в экономике вызывает тревогу.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для Украины на 8-14 ноября. Детальнее читайте дальше.
Общество. Главная забота людей сейчас – это закрыть базовые потребности в еде, тепле, жилье и т.д. На это все нужны деньги, но многие сталкиваются с их отсутствием или уменьшением их количества.
Политика. Принимаются новые правила и законы, призывающие к порядку и ограничивающие права, возможно, будут запрещены массовые акции, под них подпадают не только какие-то веселья и развлечения, но и протесты.
Экономика. Открывается правда о нынешнем положении дел в экономике и она многим не понравится, поскольку вызывает тревогу не только за будущее, но и за настоящее. Впрочем, за провал будут критиковать не вождей, а бессознательных граждан.
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