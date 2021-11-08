Политики запретят протесты, а денег у людей станет меньше: гороскоп на неделю

Политики могут принять новые законы, ограничивающие права граждан и запрещающие массовые акции. У общества становится меньше денег на базовые нужды, а состояние в экономике вызывает тревогу.

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Общество. Главная забота людей сейчас – это закрыть базовые потребности в еде, тепле, жилье и т.д. На это все нужны деньги, но многие сталкиваются с их отсутствием или уменьшением их количества.

Политика. Принимаются новые правила и законы, призывающие к порядку и ограничивающие права, возможно, будут запрещены массовые акции, под них подпадают не только какие-то веселья и развлечения, но и протесты.

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Экономика. Открывается правда о нынешнем положении дел в экономике и она многим не понравится, поскольку вызывает тревогу не только за будущее, но и за настоящее. Впрочем, за провал будут критиковать не вождей, а бессознательных граждан.

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