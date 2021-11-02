Политики деградируют, а в экономике будет застой: гороскоп для Украины на ноябрь

В ноябре украинцы будут наблюдать дальнейшую деградацию власти, а в экономике усилятся застойные явления. В свою очередь, общество вроде бы станет на паузу.

Таролог и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для Украины на ноябрь. Детальнее читайте дальше.

Общество. Время будто приостанавливается, наступает пауза, которая неизвестно когда закончится, и все впадают в спячку или развлекают себя всеми доступными методами: сериалами, алкоголем, играми, планами или мечтами, которые они осуществят, как только все разблокируется.

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Политика. Можем наблюдать полную деградацию этого института, политики демонстрируют, насколько низко может упасть человек, особенно когда наделен неконтролируемой властью и невероятными полномочиями.

Экономика. Вновь происходят застойные явления, которые усугубляются в связи с проблемами с передвижением, передачей информации, средств, сигналов и т.д. Такое впечатление, что все останавливается в ожидании лучших времен, массово сворачиваются производства, сократятся рабочие места.

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