Политики деградируют, а в экономике будет застой: гороскоп для Украины на ноябрь
В ноябре украинцы будут наблюдать дальнейшую деградацию власти, а в экономике усилятся застойные явления. В свою очередь, общество вроде бы станет на паузу.
Таролог и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для Украины на ноябрь. Детальнее читайте дальше.
Общество. Время будто приостанавливается, наступает пауза, которая неизвестно когда закончится, и все впадают в спячку или развлекают себя всеми доступными методами: сериалами, алкоголем, играми, планами или мечтами, которые они осуществят, как только все разблокируется.
Политика. Можем наблюдать полную деградацию этого института, политики демонстрируют, насколько низко может упасть человек, особенно когда наделен неконтролируемой властью и невероятными полномочиями.
Экономика. Вновь происходят застойные явления, которые усугубляются в связи с проблемами с передвижением, передачей информации, средств, сигналов и т.д. Такое впечатление, что все останавливается в ожидании лучших времен, массово сворачиваются производства, сократятся рабочие места.
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