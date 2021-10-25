Политики дадут немало обещаний, ситуация в экономике ухудшится: гороскоп для Украины на 25-31 октября

Украинцев ожидают ограничения, но не для всех. Политики снова пообещают улучшения, а в экономике будут латать дыры.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для Украины на 25-31 октября. Подробнее читайте дальше.

Общество. Возможны отмены различных массовых мероприятий, ограничения общения, сокращение любых контактов между людьми, но это не для всех, поэтому мы снова будем возмущаться несправедливостью, когда для кого-то закон не писан, а кто-то должен страдать от ограничений.

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Политика. Власть включает образ "крепкого хозяйственника", который засучивает рукава и в поте лица работает на общее благо. Также будет немало обещаний о дополнительном финансировании малообеспеченных слоев населения, поддержку тех, кто в этом нуждается.

Экономика. Ничего нового – все стоит, никуда не развивается, в лучшем случае – срочно латаются дыры, которые уже нельзя игнорировать или отложить на потом. Ситуация ухудшается, пропасть все ближе.

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