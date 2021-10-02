Политические скандалы и "счастливый случай" для экономики: что ждет Украину в октябре. Астропрогноз

В октябре 2021 года Украину могут всколыхнуть новые политические скандалы, а украинцы, объединенные общей проблемой, будут отстаивать свои интересы. В то же время в экономике могут начаться сдвиги – счастливый случай обернется в пользу Украины.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила астрологический прогноз для Украины на октябрь-2021. Чего еще ждать в середине осени, читайте дальше.

Общество

На арену выходит новая общественная сила или какая-то объединяющая людей проблема, которая может эту силу породить. Или гражданское общество, осознав свою силу, будет успешно отстаивать свои интересы.

Политика

Фейерические выступления под куполом цирка продолжаются. Опять какие-то неимоверные политические скандалы, которые в нормальном здравом обществе привели бы к отставкам и позору. У нас же все – как с гуся вода.

Видео дня

Экономика

Может случиться какое-то спасительное и непредсказуемое событие, счастливый случай, который обернется на нашу пользу и может нас спасти от экономических проблем, заставив все работать как нужно.

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