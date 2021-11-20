Поездка, праздник или соревнование: гороскоп для всех знаков зодиака на 20-21 ноября

Раки отправятся в поездку, чтобы сменить окружение, а Козероги смогут отпраздновать какое-то достижение. У Дев будут насыщенные выходные - они посоревнуются в групповых играх и одержат победу.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 20-21 ноября. Кто будет отдыхать, а кто завершит важные проекты, читайте дальше.

Овен

Сколько бы вы ни давали себе слово на выходных только отдыхать, у вас все равно не получается провести их так, чтобы ничего не делать, а только восстанавливать силы. Потому что все равно приходится брать какие-то задачи домой или уезжать на работу.

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Телец

Какие блестящие мысли приходят вам сейчас в голову! Возможно вы участвуете в каком-то мозговом штурме, когда нужно за ограниченное время набросать как можно больше идей и вы с удовольствием их продуцируете.

Близнецы

Наступает какая-то пауза, время, когда ничего особенного не происходит, а вы только философски наблюдаете за окружающим миром, пытаясь сделать это совершенно безэмоционально, сохраняя холодный ум.

Рак

Неожиданно может возникнуть желание или потребность куда-то уехать, изменить, так сказать, окружение и внести в жизнь какие-то новые впечатления. Но будьте с желаниями осторожны, поскольку это развлечение может подтолкнуть вас к большим переменам.

Лев

Если что-то кончается, то что-то обязательно должно начаться. И сейчас у вас происходит феерическое завершение каких-то важных проектов, и тут же им на смену приходят совершенно новые и еще более интересные.

Дева

Для вас это будут очень насыщенные и динамичные выходные, когда вы активно проводите время, возможно, где-то в групповых играх, соперничая с сильными противниками и наслаждаясь победами.

Весы

Эти дни больше подходят для спокойных занятий, когда вы, сытые и довольные, можете понежиться вволю в постели или помечтать во время медленных прогулок, погрузившись по самые уши в фантастический мир мечтаний и идей.

Скорпион

Потребуется помощь зала – вам нужно будет собрать вокруг себя целый коллоквиум для того, чтобы коллективно решить какую-то сложную задачу, потому что вашей головы и рук явно будет недостаточно для выполнения задуманного.

Стрелец

Сейчас вы чрезвычайно экономны, стараетесь просчитать все настолько тщательно, чтобы не просто хватило на самые необходимые статьи расходов, а еще удалось сохранить какие-то средства. Так что вместо удовольствия от шика вы можете кайфовать от экономности.

Козерог

У вас появляется возможность отпраздновать какие-то достижения. Даже если это будет победа над болезнью, удачная сделка или победа в конкурсе вашего ребенка – это прекрасный повод порадоваться.

Водолей

У вас все дни расписаны буквально почасово, нет ни одной свободной минутки, которую вы потратили бы на себя или собственное удовольствие. А все потому, что вы слишком ответственно относитесь к обещаниям, и если дали слово – то должны выполнять.

Рыбы

Появляется больше свободного времени, но вы не спешите тратить его на какие-то встречи или активную деятельность, предпочитая более спокойные занятия, которые вас уравновешивают и гармонизируют.

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