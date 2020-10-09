Если 2020 год рассматривать с чисто нумерологической точки зрения, мы видим две "двадцатки" и открытые нули. В нумерологии ноль обнуляет энергетику предыдущей цифры. Ноль не обнуляет энергетику, если он закрыт. Но здесь последний ноль обнуляет предыдущие три цифры года.

Более того, если мы сложим цифры года, 2 + 0 + 2 + 0, мы получим цифру 4, а в китайской нумерологии цифра 4 – это смерть. Мы не можем игнорировать это значение, даже если мы живем не в Китае, а в средней части Европы. Все равно энергии есть энергии, они действуют и на востоке, и на западе, и на севере, и на юге.

Поэтому само по себе число 2020 в совокупности 4, а 4 – это смерть. Негативные энергии – это энергии, которые направлены на очень глубинные трансформации, а любая трансформация всегда проходит через разрушение. Большие катаклизмы мы и наблюдаем.

Еще в прошлом году я говорила, что в 2020 году будет очень много вирусов неясной этиологии, что ученые будут искать ответы, но, к сожалению, ответов пока так и не нашлось.

Да, коронавирус уже был в этом мире неоднократно, о чем есть подтвержденные свидетельства, тем не менее, он мутировал и новый штамм получил свое распространение.

В этом году мы наблюдали очень много и планетарных сдвигов. Много планет было в ретроградном движении, и сейчас мы имеем ряд планет в достаточно напряженном аспекте. То есть, по сути, этот год не дает нам передышки.

Но, с другой стороны, если человек преодолевает препятствия, он все-таки закаляется. Окружающая среда, ресурсы земли все-таки стоят на защите человека и подталкивают нас к тому, чтобы мы поняли и осознали, куда мы идем, в каком направлении нам двигаться.

К сожалению, этот трудный год еще не закончился. Мы можем наблюдать еще три крупные авиакатастрофы, одна из них, к сожалению, будет на территории нашей страны. Мы будем наблюдать еще до 5 техногенных катастроф.

И если вы надеетесь, что 31 декабря с последним ударом часов все встанет на свои места, вы ошибаетесь. Здесь я могу и обнадежить, и разочаровать. Разочаровать, потому что 2020 год условно продлится до февраля 2021 года. Поэтому февральские события неожиданного характера нас очень сильно захлестнут.

Но после 27-29 апреля 2021 года нам уже можно будет, наконец, расслабиться. А к августу следующего года мы полностью придем в себя.

А пока мы наблюдаем вторую волну пандемии. Будет и третья, уже в более легкой форме, но много волнений будет по поводу вакцин и прививок.

Я желаю всем критического мышления и спокойствия. Соблюдайте меры безопасности, носите маску. И помните, что ношение маски – это не рабство. Быть рабом или нет – это только ваш выбор, маска на это не влияет. Мойте руки, обрабатывайте свои квартиры, поменьше бывайте в толпе – и все будет хорошо.

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