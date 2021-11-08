Победы, деньги и отдых: четырем знакам зодиака повезет 8-14 ноября
Близнецам эту неделю лучше посвятить отдыху, а Тельцам – общению с друзьями и родными. Стрельцы получат признание, премии и другие вознаграждения, а Козероги – деньги.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 8-14 ноября и назвала счастливчиков. Детальнее читайте дальше.
Телец
Ваше счастье на этой неделе – в душевном и продуктивном общении с друзьями и родными, когда вы чувствуете то невероятное тепло во время и привычных разговоров, и небольших вечеринок, когда можете и поделиться наболевшим, и почувствовать себя нужными.
Близнецы
Неделя подходит для отдыха и полного восстановления сил. Лучший вариант – позволить себе теплое море, релакс, полезные для здоровья профилактические мероприятия где-то на курорте или у себя дома.
Стрелец
Необычайно успешная неделя, когда вас просто преследуют победы, даже в тех сферах, где вы не слишком искусны и осведомлены. Вам банально везет – вы получаете признание, премии и другие награды.
Козерог
Денег у вас на этой неделе становится больше, и это отличный повод находиться в хорошем настроении. Ведь вы сейчас можете себе позволить купить то, в чем себе отказывали, а заодно порадовать самолюбие, потому что можете себе позволить какие-нибудь ценные вещи.
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