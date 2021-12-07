Победа, соревнование или напряженная работа: гороскоп на 7 декабря

Близнецы будут праздновать победу, а Скорпионы сегодня сразятся с другими в силе, уме и сноровке. Овнам следует соблюдать осторожность и защитить себя и имущество, а для Тельцов это будет тяжелый день, поскольку придется брать на себя чужие обязательства.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на картах таро на 7 декабря. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Сегодня будьте особенно осторожны и сделайте все, чтобы защитить себя и имущество, смените замки, позаботьтесь о дополнительной защите своих аккаунтов в сети, а особенно - банковских счетов.

Телец

Вторник будет казаться вам очень тяжелым днем. Ведь кроме привычной нагрузки по работе, кстати, очень значительной, вам еще придется параллельно брать на себя и чужие обязательства.

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Близнецы

Празднуете победу или что-нибудь такое же радостное и счастливое, о чем давно мечтали и надеялись. И рядом с вами – замечательные помощники и единомышленники, которым тоже радостно осознавать, что они тоже часть этой победы.

Рак

Как-то неожиданно вы можете стать примером для других, а может даже учителем и будете сеять разумное, доброе и вечное или просто делиться своими наработанными навыками с учениками.

Лев

Хотя в начале дня вы и будете находиться в каких-то фантазиях и призрачных мечтах, до конца дня все рассеется, и вы увидите, как на самом деле может выглядеть то, что вы себе нафантазировали.

Дева

Если вы планируете на сегодня дорогу, то она будет быстрой и приятной. Впрочем, вы можете уже сейчас успешно распланировать свою будущую поездку или отпуск, найти дешевые билеты и интересные туры.

Весы

Восстают из небытия ваши давние мечты и замыслы, и вы получаете хорошие новости о том, что кому-то еще интересно воплощение их в жизнь. А кто-то даже готов поддержать вас финансово, например, заплатить за печать вашей книги.

Скорпион

Сегодня вы немного погоняете кровь, соревнуясь с другими в силе, уме и сноровке. Может даже немного развлечетесь, хоть напряжение будет достаточно сильным, да и соперники у вас – не из слабого и робкого десятка.

Стрелец

День расписан чуть ли не поминутно, ведь вы сегодня решаетесь на какие-то важные действия и поступки, берете дополнительную ответственность, а это потребует много дополнительного времени и соблюдения тайминга.

Козерог

Это будет день выбора, и вы весь его проведете, колеблясь и выбирая верные решения: просыпаться или еще поспать, что надеть, идти на работу или дома остаться, выбрать другую деятельность или продолжить эту…

Водолей

Мелкие заботы и небольшие похождения формируют ваш день. Впрочем, все происходит в пределах приличия и правил, вы только наблюдаете за всем, что происходит с вами и вокруг.

Рыбы

Будет довольно тяжело сразу приступить к делам, так что вы будете долго раскачиваться и настраиваться, пить кофе, сомневаться. Просто будьте честны с собой и признайтесь, что вам не хочется сегодня работать.

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