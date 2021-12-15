Большая победа или новые проблемы: гороскоп на 15 декабря

Рыбам сегодня удастся преодолеть всех врагов, сложности и собственные ошибочные установки, а к Львам руководство будет особенно благосклонным. Девам же следует держать эмоции при себе, ведь бурные высказывания могут обернуться против них.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на картах таро на 15 декабря. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Вы настроены провести этот день как можно продуктивнее – у вас есть немало разных планов, и в них не входят сложности. Поэтому даже небольшие заботы сегодня не испортят вам настроение. Добавьте себе хорошего настроения - и вперед!

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Телец

Чувствуете себя как в детстве - волшебно и вдохновенно, счастливыми и защищенными. Возможно, какие-нибудь воспоминания всплывут из подсознания. А возможно, вы уже получаете какие-то подарки и можете оказаться в сказочной обстановке.

Близнецы

Очень разноплановый день, когда вам нужно будет буквально разрываться на все стороны – и по хозяйству хлопотать, и творческие свои способности проявлять, на работе быть достаточно активными, еще и личная жизнь может вдруг активизироваться.

Рак

Вы сегодня нуждаетесь в том, чтобы вас кто-то обнял и успокоил. И сам собой найдется такой человек, который вас внимательно выслушает, задаст дельные вопросы, проведет с вами определенное время, придаст сил и надежды.

Лев

Руководство к вам сегодня будет особенно благосклонно. Вдруг может поинтересоваться вашими делами, дать дополнительный выходной или даже выписать премию. Словом, будет проявлять повышенное внимание и заботу.

Дева

Держите ваши эмоции при себе, потому что сейчас вы склонны слишком бурно выражаться и вообще не подбирать слов. И это может обернуться против вас, ведь такое поведение не улучшит вашу репутации, а наоборот – играет против вас.

Весы

От вас сейчас требуется не просто хорошо выполнять основные функции на работе или по дому, но и взять дополнительные обязанности и ответственность. И это будет вам хорошим стимулом и поводом для того, чтобы заявить о себе.

Скорпион

Очень напряженный и нагруженный разными задачами день, когда вы забудете о еде, сне и отдыхе. И хотя это будет довольно тяжело физически, вам будет приятно быть настолько занятыми и востребованными, что вы не будете испытывать усталости.

Стрелец

Возникшее напряжение может привести к внезапным решениям. И вы либо достаточно резко выражаетесь и бросаетесь в бой, либо не хотите участвовать и просто идете в никуда, громко хлопнув дверью.

Козерог

Заранее позаботьтесь о дороге. Возможно, сегодня вам нужно будет собрать чемодан или позаботиться о билетах, документах, разработать план поездки или побега. Словом, приведите в порядок мысли, запланируйте свои действия, чтобы не было внезапных и неприятных сюрпризов.

Водолей

Уделите некоторое время вопросам духовным, когда ваша душа получит именно то, в чем нуждается - покоя и равновесия, а может это будут дополнительные знания или вера в то, что на самом деле все будет так, как вы хотите.

Рыбы

Сегодня - день вашей силы, ведь именно сейчас вы осознаете, в чем сильны и вам удается одолеть не только всех врагов, препятствия и сложности, но и собственные ошибочные установки, которые мешали вам жить и творить.

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