Перспективы, новая работа или подарки: гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака

Близнецов ожидает перспектива, которая может изменить жизнь, а Рыбы с понедельника найдут новую работу или увлечение. Для Львов этот день будет благоприятным для благотворительности, впрочем, они сами тоже могут получить подарки.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 22 ноября. Кто будет решать семейные дела, а кто будет готовиться к празднику, читайте дальше.

Овен

Сегодня нужно быть очень внимательными ко всему происходящему вокруг, держать нос по ветру и прислушиваться к внутреннему голосу, ведь бывают случаи, когда лучше перестраховаться и все отменить, чем потом сожалеть о сделанном.

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Телец

На пороге какой-то праздник и вы с радостью врываетесь в этот водоворот, берете на себя не только какие-то символические функции, но и достаточно ответственную работу по подготовке и проведению торжеств, получая большое удовольствие.

Близнецы

Вам сегодня есть о чем задуматься, ведь впереди замаячила очень интересная перспектива, которая может существенно изменить привычное течение вашей жизни. И нужно все как следует взвесить, просчитать и предсказать заранее.

Рак

Вам сегодня могут предложить какие-то оригинальные путешествия, передвижения, обещающие вам что-то очень необычное и интересное, а ваша бурная фантазия может разыграться и еще многое дофантазировать к этому предложению.

Лев

Очень благоприятный день для благотворительности, когда вы уже начинаете играть в Святого Николая и если не дарить что-нибудь, так просчитывать возможность это сделать. Впрочем, и вам сегодня могут подарить что-нибудь просто так.

Дева

Вы разрываетесь между желанием воплотить в жизнь чрезвычайно смелые креативные идеи и двигаться по консервативным путям, испытанным и хорошо знакомым, к которым уже привыкли, и которые всеми участниками процесса хорошо воспринимаются.

Весы

Вам несколько уже надоел образ вашей жизни, и это неспешное течение времени, привычные увлечения, работа, развлечения уже не доставляют того удовольствия, как раньше. Вы будете пытаться бунтовать, но как-то скромно и робко.

Скорпион

День будет динамичным, перед вами возникают важные задачи, которые вы должны решить, проявив все свои лучшие качества, а главное – пробивные способности и активность, действенность и ответственность.

Стрелец

Нуждаются в решении семейные дела, но это будут какие-то приятные заботы, возможно, вы готовитесь к какому-то семейному празднику и нужно будет все как следует продумать, подготовить, убрать и настроить.

Козерог

День будет спокойным, так что вы можете позволить себе больше спать или отдыхать, работа никуда от вас не уйдет, зато у вас будет время для размышлений, планирования и милых вашему сердцу занятий.

Водолей

Борьба за место под солнцем продолжается, впрочем, вы также можете принять участие в соревновании на звание лучшего работника или преданного последователя. Словом, будете показывать все, на что способны.

Рыбы

С этого понедельника начинается очень интересный новый период - вы беретесь за новое дело, находите новую работу или увлечение, которым будете отдаваться со всей страстью, и можете достичь в этом направлении больших высот.

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