Чтобы построить астрологическую карту для конкретного человека, нужно знать географические координаты места его рождения и точное время его появления на свет. При этом астрологу необходимо учесть поправку на летнее или декретное время, которое могло действовать в день, месяц и год рождения человека.

Украина относится ко второму часовому поясу (каждый пояс включает 15 градусов по долготе, Киев находится на 30-ом градусе долготы). Наше поясное время составляет +2 часа к нулевому времени по Гринвичу. Значит, зимнее время – это наше реальное поясное время.

Но если вспомнить, что 12:00 часов – это середина суток (полдень), то выходит, к 12:00 мы должны уже прожить активную половину дня. На самом же деле многие к полудню только окончательно просыпаются…

То же касается работы учреждений и организаций: до полудня они успевают поработать максимум три часа, а должны – половину рабочего времени: четыре или четыре с половиной часа с учётом обеденного перерыва. Вот и выходит, что мы просто поздно включаемся в трудовую деятельность.

Вся наша инфраструктура, предприятия и организации должны начинать работать с 7:30 – 8:00 утра. Чтобы завершить рабочий день к 16:00 – 16:30, как это и происходит во многих странах мира. Но не у нас…

Поэтому, оставляя зимнее время в качестве постоянного, надо бы ещё привести в соответствие режим работы всей нашей инфраструктуры и предприятий. Чтобы мы могли раньше просыпаться и раньше ложиться спать, что является более продуктивным, рациональным и здоровым, чем поздние подъёмы и работа до самого вечера.

Но вряд ли такая реорганизация произойдёт в нашей стране. А значит, мы так и будем просыпаться к полудню, а ложиться спать за полночь…

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