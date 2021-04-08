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Людмила Халанская
Людмила Халанская
Астролог Все статьи автора

Перелом в войне с РФ будет в 2025 году

3.5т
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Коротко об основных астрологических тенденциях гороскопа Украины на ближайшее время.

1. Полномасштабной войны с РФ НЕ БУДЕТ.

2. Возвращение Донбасса – очень длительный процесс. Он не завершится ещё много лет.

3. Переломный момент в гибридной войне с РФ наступит только после 2025 года.

4. Нагнетание военной истерии выгодно власти. И нашей власти, и Путину, и Байдену. Поддаваться этой истерии нельзя, военным путём Донбасс мы не вернём.

5. Позитивных перемен в экономическом положении Украины не произойдёт в ближайшее время. Вообще никаких указаний в прогнозе на экономический рост. Вместо этого есть указания на финансовые проблемы.

6. В 2019 году власть в Украине не поменялась. Власть в нашей стране по-прежнему в руках олигархов. Раньше 2024 года в гороскопе Украины нет показателей для смены системы.

7. Но и после 2024 года процветание не начнётся. Ещё много лет будет продолжаться процесс идеологической трансформации нации, без которого невозможны глобальные перемены. А пока чуть хуже, чуть лучше – большой роли не играет. Другие фамилии во власти, новые законы, отмена старых указов – всё это не влияет на общую картину жизни. Картина эта по-прежнему удручающая. Пока никаких перемен.

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Автор
Людмила Халанская Людмила Халанская
Темы
Российско-украинский конфликт Эксклюзив
Место
Украина
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