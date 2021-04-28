Приближаются Пасхальные праздники, а с ними и традиция ставить на стол яйца-крашенки. Обычай этот насчитывает тысячи лет и существует во многих духовных культурах нашей планеты.

Если мы посмотрим на окружающий нас мир, то увидим, что многие явления в нем имеют форму яйца. Магнитное поле Земли, конфигурация света и тени в земной атмосфере, солнечная корона, которая представляет собой вращающееся яйцо. Ауру человека изображают в форме яйца, многие внутренние органы в организме человека и животных имеют яйцевидную форму.

Орбиты планет не идеально круглые – они ближе к форме эллипса. Да и конфигурация самих планет стремится к яйцевидной форме – планеты слегка приплюснуты со стороны полюсов. То же самое относится к галактикам, метагалактикам и самой Вселенной.

У Вселенной предполагается не шаровая, а яйцевидная форма. Наша Вселенная в Ведах называется яйцом Брахмы (Брахманда). Восприятие Вселенной как гигантского яйца характерно и для славянских Вед. Северные народы также считают, что Вселенная – яйцо, снесенное космической уточкой. Это верование отражено в текстах Старшей Эдды.

Магадивья (одно из воплощений бога Шивы в индуизме, – Ред.) часто изображается в форме светящегося яйца. Так же, как и яйцо птицы Рухх, из которого рождаются духи природы в арабских легендах.

Раскрашенные яйца дарили друг другу во время разлива Нила еще в Древнем Египте – там яйцо символизировало бессмертие.

Яйцо обозначает Космос в целом, Вселенную. И считается, что яйцевидные предметы излучают здоровую космическую энергию и гармонизируют пространство.

На яйцо наносились космические символы. Самый распространенный из них – камень Алатырь (восьмиконечная звезда). По славянским поверьям, создатель Рода воплотился в волшебный камень, на котором построены миры. Этот камень и носит название Алатырь. На нем стоят все Вселенные. А проекциями Алатыря являются галактики, звезды, планеты, горы, храмы и алтари в храмах.

В индуизме и буддизме этот камень называется Чинтамани и также изображается восьмиконечной звездой. Этим же символом обозначается Рождественская Звезда в христианстве, Великий Дух в шаманизме и Высший Разум у гностиков.

На яйца также наносились символы: знак Солнца - трикветр, треугольник (три первичных проявления Абсолютного), равносторонний крест (символ огня и жизни), ромб – символ мира в целом, а также схема взаимодействия трех первичных начал, сетка – нейтрализация разрушающих сил. И символы живых существ – птицы, символ Неба, и оленя - символа живой земной природы.

В саду выбиралось небольшое дерево – оно являлось символом Космического Древа Жизни – и украшалось десятками деревянных яиц-крашенок. Такая конструкция играла роль гигантского мощного оберега.

На фото: 1. Яйца Брахмы (Брахманда), Индия 2. Яйца из Румынии, они достались румынам от более древних народов 3. Яйца в Иране – их до сих пор обрядово используют в народе 4. Модель Мирового дерева с крашенками, славянская традиция.

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